„Bussi Baba!“ AUA verlost ab sofort Tickets für Boeing 767-Abschiedsflug

Nach knapp vier Jahrzehnten im Dienst von Lauda Air und Austrian Airlines wird die Boeing 767 am 1. Dezember 2026 offiziell ausgemustert. Zu diesem Anlass verlost die AUA Tickets für den letzten Flug.

Ein allerletztes Mal hebt die Boeing 767 im Dezember 2026 ab Wien ab – zu einem unvergesslichen Fan-Flug über Österreich. Das berichtet das Luftfahrtmagazin Austrian Wings. Nach zahllosen Reisen quer über die Kontinente und unendlich vielen Erinnerungen heißt es nun Abschied nehmen. Ein letzter Start, ein letzter Service an Bord und eine letzte Landung, um jahrelange Leidenschaft gemeinsam zu feiern.

Nach fast 40 Jahren heißt es Abschied nehmen

Nach fast vier Jahrzehnten im Dienst von Lauda Air und Austrian Airlines (AUA) absolviert die Boeing 767 am 1. Dezember 2026 ihren finalen Einsatz. Der schrittweise Rückzug des Langstreckenjets läuft bereits auf Hochtouren. Erst am 13. September 2026 überstellte die AUA die Maschine mit dem Kennzeichen OE-LAZ zur Verschrottung in die USA. Derzeit befinden sich nur noch zwei Flugzeuge dieses Typs – die OE-LAY und die OE-LAE – in der aktiven Flotte.

Tickets zu symbolischem Preis – und Gewinnspiel

Am Morgen des 1. Dezembers trifft der letzte reguläre Linienflug aus den USA in Wien ein. Doch dabei bleibt es nicht: Am Nachmittag desselben Tages schickt die AUA das Traditionsflugzeug unter dem passenden Motto „Bussi Baba“ zu einem besonderen Abschiedsflug über Österreich in die Luft. Reguläre Tickets sind um 767 Euro buchbar, doch wer Glück hat, kann auch gratis mitfliegen: Der Zeitraum für das Gewinnspiel läuft noch bis einschließlich 1. November 2026.

Fliegst du oft? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 14:27 Uhr aktualisiert