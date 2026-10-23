Lidl-Rückruf wegen Bakterien ausgeweitet: Weitere Packung betroffen

Erst vor wenigen Tagen warnte Lidl Österreich vor mit Listerien belasteten Forellenfilets. Nun folgt der nächste Rückruf: Eine weitere Packung ist betroffen.

Schon vor wenigen Tagen mussten bei Lidl Österreich gleich zwei Sorten Regenbogen-Forellenfilets zurückgerufen werden. 5 Minuten berichtete: „Unbedingt beachten“: Lidl warnt vor diesen Produkten in ganz Österreich. Grund war der Nachweis von Listerien. Betroffen waren die Produkte „Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur, 125g“ und „Nautica Regenbogen Forellenfilets Pfeffer, 125g“ mit dem Verbrauchsdatum 20. Oktober 2026. Jetzt gibt es eine weitere Warnung: Der Lieferant Danforel A/S ruft erneut das Produkt „Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur“ zurück. Diesmal ist eine Packung mit einem späteren Verbrauchsdatum betroffen.

Lidl-Rückruf: Erneut Listerien in Forellenfilets nachgewiesen

Während sich der erste Rückruf auf die Sorten Natur und Pfeffer mit einem Verbrauchsdatum bis zum 20. Oktober 2026 bezog, betrifft die neue Warnung ausschließlich die Sorte Natur mit dem Verbrauchsdatum 3. November 2026. Damit ist wenige Tage nach der ersten Warnung ein weiteres Verbrauchsdatum desselben Produkts betroffen.

Die aktuellen Rückrufdetails im Überblick: Produkt: Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur

Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur Packungsgröße: 125 Gramm

125 Gramm Verbrauchsdatum: 03.11.2026

03.11.2026 Lieferant: Danforel A/S

Danforel A/S Verkaufsstelle: Lidl Österreich

©Lidl Österreich Dieses Produkt wird aktuell zurückgerufen.

Gesundheitsgefahr: Produkt nicht essen

Auch beim neuerlichen Rückruf wurden laut einer Lidl-Aussendung Listerien (Listeria monocytogenes) im betroffenen Produkt nachgewiesen. Diese Bakterien können schwere Magen-Darm-Erkrankungen sowie grippeähnliche Beschwerden verursachen. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere sowie ältere und kranke Menschen. Bei ihnen sind auch schwere Krankheitsverläufe möglich. Lidl und der Lieferant warnen deshalb ausdrücklich davor, die betroffenen Forellenfilets zu verzehren.

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Geld gibt es auch ohne Kassenbon zurück

Wer das Produkt mit dem Verbrauchsdatum 3. November 2026 gekauft hat, kann es in jeder Lidl-Filiale in Österreich zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet. Laut der aktuellen Mitteilung sind andere Produkte des Lieferanten Danforel A/S sowie weitere Artikel der Marke Nautica von diesem neuerlichen Rückruf nicht betroffen. Für Fragen steht der Lidl-Kundenservice unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 18 Uhr zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 15:13 Uhr aktualisiert