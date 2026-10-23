Tsunami-Warnung für Sizilien: Erste Evakuierungen laufen

Nach mehreren Erdbeben am Freitag haben die Behörden auf der italienischen Insel Sizilien eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Erste Evakuierungen sollen bereits laufen.

Am Freitag hat eine Serie von Erdbeben im südlichen Tyrrhenischen Meer die italienische Insel Sizilien erzittern lassen. Wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte, wurden ab 11.51 Uhr mindestens fünf Erschütterungen gemeldet. Das Hauptbeben ereignete sich um 12.19 Uhr in neun Kilometern Tiefe und erreichte eine Stärke von 5,0 auf der Richterskala.

Beben mit spürbarer Intensität

Das Epizentrum der Erschütterungen verorteten Experten nordwestlich der malerischen Äolischen Inseln, unweit von Alicudi. Die Erschütterungen durchzuckten die Region mit spürbarer Intensität: Von Palermo im Westen über die Ostküste bei Catania bis hin zu den Inseln im Tyrrhenischen Meer geriet der Boden ins Schwanken und versetzte viele Anwohner in Unruhe. Trotz der weiträumig zu spürenden Erschütterungen gibt es bislang jedoch Entwarnung: Berichte über Verletzte oder nennenswerte Sachschäden liegen derzeit nicht vor.

Wegen hoher seismischen Aktivität wird Tsunami-Warnung der Stufe Orange ausgerufen

Die seismische Aktivität veranlasste die Behörden zur Ausgabe einer Tsunami-Warnung der Alarmstufe Orange. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, rief Salvo Cocina, Chef des sizilianischen Zivilschutzes, die örtlichen Einsatzkräfte in Bereitschaft. Das geht aus mehren Medienberichten hervor. In der Inselhauptstadt Palermo wurden demnach vorsorglich mehrere Schulgebäude und öffentliche Ämter evakuiert. Bürgermeister Roberto Lagalla mahnte die Bürger zudem zur Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen, bat darum, den Strandbereich zu meiden und auf Durchsagen der Rettungsdienste zu achten. Unterdessen halten die Behörden die Lage im Meer genauestens im Blick.