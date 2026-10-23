Keine Sozialhilfe ohne Integration: Österreich will Regeln deutlich verschärfen

Deutsch lernen oder Sozialhilfe verlieren: Ab 2027 sollen in Österreich deutlich strengere Integrationsregeln gelten. Die Pläne wurden am Freitag bei einer Konferenz in Klagenfurt vorgestellt.

Deutsch lernen, sich um Arbeit bemühen und die geltenden Regeln respektieren: Wer sich in Österreich nicht an Integrationsvorgaben hält, muss künftig mit strengeren Konsequenzen rechnen. Darauf haben sich die Integrationsreferenten der Bundesländer bei ihrer Jahreskonferenz am Freitag, dem 23. Oktober, in Klagenfurt verständigt. Ab 1. Jänner 2027 soll Integration zudem zur gesetzlichen Pflicht und zur Voraussetzung für den Bezug von Sozialhilfe werden. Gleichzeitig sollen Deutschkurse und andere Integrationsangebote ausgebaut werden.

©LPD Kärnten/Jannach Unter anderem nahmen Martin Antauer, Marlene Svazek (Salzburg), Claudia Bauer, Daniel Fellner, Daniela Winkler (Burgenland), Bettina Emmerling (Wien) und Christian Dörfel (Oberösterreich) an der Konferenz in Klagenfurt teil.

Wer Integration verweigert, soll Konsequenzen spüren

Bei der Konferenz in Klagenfurt standen vor allem zwei Fragen im Mittelpunkt: Wie können Zugewanderte beim Deutschlernen und beim Einstieg in den Arbeitsmarkt besser unterstützt werden? Und was passiert, wenn jemand die angebotenen Integrationsmaßnahmen verweigert? Die Ländervertreter beschlossen unter anderem, vom Bund klarere Kriterien für Integrationsverweigerung sowie entsprechende Sanktionsmöglichkeiten auf Landesebene einzufordern. Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), der den Vorsitz der Konferenz innehatte, machte seine Haltung deutlich:

Integration ist keine Einbahnstraße. Sie ist ein Geben und ein Nehmen. Integrationspolitik ohne die Bereitschaft der Betroffenen, sich tatsächlich integrieren zu wollen, ist zum Scheitern verurteilt.“

Dazu gehöre aus seiner Sicht insbesondere das Erlernen der deutschen Sprache sowie die Achtung grundlegender Werte und Regeln.

©LPD Kärnten/Just Kärntens Landehauptmann Daniel Fellner: „Integration ist keine Einbahnstraße.“

Ab 2027 soll Sozialhilfe an Integration geknüpft werden

Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) stellte bei der Konferenz auch die geplante Reform der Sozialhilfe und das neue Integrationspflichtengesetz vor. Beide Gesetzesentwürfe gehen nun in Begutachtung. Nach den Plänen der Bundesregierung soll Integration ab 1. Jänner 2027 „zur Pflicht“ werden. Wer die gesetzlichen Integrationsvorgaben nicht erfüllt, muss mit harten Konsequenzen rechnen: „Wer sich nicht integrieren will, bekommt keine Sozialhilfe. Wer arbeiten kann, muss arbeiten. Und wer auf Hilfe durch Schicksalsschläge angewiesen ist, bekommt diese auch“, erklärte Bauer. Als Begründung für strengere Vorgaben verwies die Ministerin auf knapp 13.000 unentschuldigte Kursabbrüche im vergangenen Jahr. Diese würden zeigen, dass es mehr Verbindlichkeit brauche. Dabei ist allerdings zu beachten: Die angekündigten bundesweiten Verschärfungen sind noch nicht geltendes Recht. Die entsprechenden Gesetzesentwürfe müssen erst das weitere Gesetzgebungsverfahren durchlaufen.

©LPD Kärnten/Just Integrationsministerin Claudia Bauer: „Wer sich nicht integrieren will, bekommt keine Sozialhilfe.“

Kärnten plant neue verpflichtende Angebote

Auch in Kärnten soll sich bei der Integration einiges tun. Fellner verwies auf die bereits eingeführte „Kärntner Hausordnung“, die für Asylwerber verbindliche Vorgaben vorsieht. Dazu zählen unter anderem Deutschlernen, gemeinnützige Arbeit und die Achtung grundlegender Werte. Nach Angaben des Landes haben bisher 98 Prozent der Asylwerber diese Vereinbarung unterschrieben. Parallel dazu will Kärnten seine Integrationsangebote erweitern. Im Sommer wurde gemeinsam mit dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) ein Online-Deutschkursprogramm gestartet. Über eine digitale Plattform können Teilnehmer unter anderem die ersten 100 Wörter und Sätze für Alltagssituationen lernen. Nun soll ein ähnliches Angebot zur Wertevermittlung folgen. „Aktuell sind wir dabei, analog dazu ein Online-Wertekurseprogramm umzusetzen“, kündigte Fellner an.

Mehr Deutschkurse und schnellerer Einstieg in den Beruf

Neben den strengeren Vorgaben verständigten sich die Ländervertreter auch auf Verbesserungen bei den Integrationsangeboten. Insgesamt wurden sechs Anträge beschlossen, die als Forderungen an den Bund gerichtet werden.

Diese Anträge wurden beschlossen: Sicherstellung eines bedarfsgerechten und flächendeckendenden Angebots an Deutschkursen durch den ÖIF nachzukommen sowie österreichweit eine ausreichende Anzahl an Deutschkursen und Kursplätzen bereitzustellen.

Schaffung eines bundesweit einheitlichen und verbindlichen Gesamtsystems an Deutschkursangeboten, welches Qualität, Anrechenbarkeit und Verbindlichkeit sicherstellt.

Beschleunigte Arbeitsmarktintegration durch Beseitigung des „Stundendeckels“ bei Deutschkursen

Verstärkte Bildungsangebote für kürzlich zugewanderte Jugendliche mit kurzer Verweildauer im österreichischen Pflichtschulsystem

Klare Tatbestände für Integrationsunwilligkeit und landesrechtliche Sanktionsmöglichkeiten

Förderung einer nachhaltigen Arbeitsmarktintegration von MigrantInnen

Antauer übernimmt nächsten Vorsitz

Der niederösterreichische Landesrat Martin Antauer (FPÖ), der 2027 den Vorsitz der Integrationsreferentenkonferenz übernehmen wird, begrüßte insbesondere die Forderung nach klaren Sanktionstatbeständen. „Unser Ziel ist klar: Wer bei uns leben will, muss Teil unserer Wertegemeinschaft werden“, betont er.