AGES-Untersuchung deckt schwere Mängel bei Halloween-Kostümen auf

Ein Test der AGES zeigt Mängel bei Kinder-Halloween-Kostümen und -Masken in Österreich: Bei knapp einem Viertel der 61 untersuchten Produkte gab es Beanstandungen, sechs verletzten die Sicherheitsstandards.

Jedes vierte Kostüm wies bei einer neuen Untersuchung Mängel auf.

Jedes vierte Kostüm wies bei einer neuen Untersuchung Mängel auf.

Die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat Halloween-Masken und -Verkleidungen für Kinder unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Fast ein Viertel der 61 geprüften Artikel wies mehrere Mängel auf, bei sechs Produkten wurden konkrete Sicherheitsrisiken festgestellt. Hauptgrund für die Kritik ist die hohe Entflammbarkeit der Verkleidungen, berichtet zuerst der „ORF“.

Hohes Risiko vor allem leichte Entflammbarkeit

Zur Halloween-Saison steigt die Nachfrage nach Kostümen und Masken stark an. Neue Testergebnisse der AGES mahnen jedoch zur Vorsicht. Die Linzer AGES-Gutachterin Eva Unterleitner verweist dabei vor allem auf eine zu hohe Entflammbarkeit von Masken und Kunsthaar. Zudem wurden in einigen Kunststoffen verbotene Weichmacher nachgewiesen.

CE-Zeichen als wichtiger Hinweis für ausreichende Qualität

Im Labor wurden die Bestandteile der Halloween-Kostüme untersucht. Die Ergebnisse fielen laut Institutsleiterin Daniela Schachner stellenweise erschreckend aus. Während teurere Masken und Kostüme oft gut verarbeitet waren, erwies sich Ware im Billigsegment häufig als extrem feuergefährlich. Die AGES verweist auf das CE-Zeichen als Beleg dafür, dass ein Produkt die rechtlichen Vorschriften der EU erfüllt.

Starker Chemie-Geruch

Oberösterreichs Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) warnt vor Halloween-Kostümen aus dem Handel. Er rät, Produkte bei starkem Chemiegeruch zu meiden, Kleidung vorab zu waschen und auf verschluckbare Kleinteile für Kleinkinder zu achten. Neben Sicherheitsbedenken kritisiert Kaineder den Umweltaspekt der kurzlebigen Einweg-Kostüme und plädiert stattdessen für langlebige oder selbstgemachte Verkleidungen.