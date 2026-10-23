ARBÖ: Hier kann es am Wochenende zu erheblichen Staus kommen

Großevents gepaart mit Ferienstart und Rückreiseverkehr: Das verlängerte Wochenende wird es auf Österreichs Straßen in sich haben. Wir haben vorab die wichtigsten Stau-Infos für euch.

Mit dem Nationalfeiertag am Montag, dem 26. Oktober, steht Österreich ein verlängertes Wochenende bevor, das laut ARBÖ zu erheblichem Verkehrsaufkommen führen wird. Neben dem Start der Herbstferien in Österreich und Baden-Württemberg sorgt auch das Ferienende in weiteren Teilen Deutschlands für vollere Straßen. Großveranstaltungen wie das Wiener Sicherheitsfest, die Leistungsschau des Bundesheeres, die Erste Bank Open und der Skiweltcup-Start in Sölden sorgen punktuell für zusätzliche Verzögerungen.

Lage spitzt sich ab Samstagvormittag zu

Für die österreichischen Schülerinnen und Schüler stehen die Herbstferien von 27. bis 31. Oktober bevor. Auch in Baden-Württemberg beginnt am 26.10. die einwöchige Ferienzeit, während in sieben deutschen Bundesländern die Herbstferien am kommenden Wochenende enden. Der ARBÖ rechnet vor allem ab Samstagvormittag mit sehr starkem Urlaubsverkehr in Richtung Süden und in die heimischen Ferienregionen. Der Rückreiseverkehr dürfte in den Gegenrichtungen ebenfalls für Verzögerungen sorgen.

Hier erwartet der ARBÖ die längsten Verzögerungen: Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg

Pyhrnautobahn (A9) vor den Mautstellen, in den Baustellenbereichen sowie vor der Grenze Spielfeld

Tauernautobahn (A10) vor den Tunnel- und Mautbereichen sowie im Großraum Salzburg

Inntalautobahn (A12) vor der Grenze Kufstein und der Anschlussstelle Ötztal

Brennerautobahn (A13) im Bereich der Mautstelle Schönberg und der Baustelle auf der Luegbrücke

Südosttangente (A23) im Großraum Wien

Großevents & Verkehrschaos in Wien (24.–26.10.)

Die Bundesheer-Leistungsschau (Heldenplatz) und das Wiener Sicherheitsfest (Rathausplatz) locken Hunderttausende in die Innenstadt. Highlights sind die Großangelobung, Vorführungen, Hubschrauber und historische Feuerwehrfahrzeuge. Wegen Sperren auf der Ringstraße und extremer Parkplatznot empfiehlt der ARBÖ dringend die Anreise mit den U-Bahnen U2 und U3. Autofahrer sollten rund um die Innenstadt mit Verzögerungen und unachtsamen Fußgängern rechnen.

„Erste Bank Open“ bringen Stars in und Staus rund um die Wiener Stadthalle

Vom 24. Oktober bis 1. November steht Wien ganz im Zeichen des Tennissports: Die „Erste Bank Open“ locken Top-Spieler wie Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Alex de Minaur und Grigor Dimitrov in die Wiener Stadthalle sowie die Marx Halle. Start ist am Samstagmittag mit der Qualifikation, gefolgt vom „Super Fan Day“ mit Dominic Thiem am Sonntag. Ab Montag läuft der Hauptbewerb. Laut ARBÖ ist rund um die Stadthalle, insbesondere auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und der Gablenzgasse, mit Verzögerungen zu rechnen. Für eine entspannte Anreise bieten sich die U6, die Linien 6, 9, 18 und 49 sowie der Bus 48A an.

Skiweltcup-Auftakt als Publikumsmagnet

In Tirol sorgt der Skiweltcup-Auftakt in Sölden für ein verkehrsreiches Wochenende. Die Riesentorläufe der Damen (Sa.) und Herren (So.) am Rettenbachgletscher starten jeweils um 10 und 13 Uhr. Wegen des zeitgleichen Ferienreiseverkehrs warnt der ARBÖ vor Verzögerungen auf der A12 (Abfahrt Ötztal), der B186 sowie im Ortsgebiet von Sölden. Weltcup-Tickets gelten am Wochenende als Freifahrschein für den Linienbus 320 ab Ötztal-Bahnhof und die Gletscher-Shuttles. Der ARBÖ rät, mehr Zeit einzukalkulieren, Öffis zu nutzen und sich vorab online oder über die Hotline 050/123-123 zu informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 19:44 Uhr aktualisiert