Der Samstag in Österreich wird meist trüb: Die Sonne zeigt sich nur vereinzelt

Herbstwetter von der kühlen Seite: Das Wochenende startet in Österreich mit einem spürbaren Dämpfer beim Wetter. Teils regnerisch, windig und kühl bei 5 bis 13 Grad zeigt sich der Samstag.

Der Sonne fällt es am Samstag schwer, sich durch die dichte Wolkendecke zu kämpfen.

Der Sonne fällt es am Samstag schwer, sich durch die dichte Wolkendecke zu kämpfen.

Teils regnerisch, windig und kühl bei 5 bis 13 Grad zeigt sich der Samstag in Österreich. Der Tag startet oft trüb mit Regen und Schnee ab 1.000 bis 1.400 Metern. Während in Kärnten weitere Schauer folgen, klingen Niederschläge sonst ab. Von Nordwesten her lockert es im Tagesverlauf etwas auf.

Die meisten Chancen auf Sonne in Vorarlberg und Niederösterreich

Von Vorarlberg bis Niederösterreich kann sich immer wieder die Sonne zeigen, allerdings begleitet von auffrischendem bis starkem Westwind. Bei spürbar gesunkenen Temperaturen erreichen die Höchstwerte nur noch 5 bis 11 Grad, im Osten lokal bis zu 13 Grad. Auf 2.000 Metern Höhe liegen die Werte zwischen -4 und -1 Grad.