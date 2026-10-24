Österreich: Warum du die Zeitumstellung verschlafen kannst
Eine Stunde länger schlafen, ohne den Wecker neu zu stellen: Wenn in der Nacht auf Sonntag die Uhren auf Winterzeit zurückwandern, übernimmt dein Smartphone die Arbeit ganz automatisch.
Die jährliche Umstellung von Sommer- auf Normalzeit können Smartphone-Nutzer einfach verschlafen. Das Mobiltelefon zeigt verlässlich in jeder Zeitzone die richtige Uhrzeit an – anders aber bei analogen Uhren, diese müssen manuell verstellt werden.
Zeitumstellung am 25. Oktober: Eine Stunde mehr Schlaf
In diesem Jahr erfolgt der Wechsel auf die Normalzeit – im Volksmund meist Winterzeit genannt – am Sonntag, den 25. Oktober. Eine Minute nach 2.59 Uhr springt die Anzeige am Smartphone direkt wieder auf zwei Uhr zurück. Die Uhren werden also um eine Stunde zurückgestellt. Das bringt vor allem Langschläfern spürbaren Gewinn: eine ganze Stunde mehr Ruhezeit. 5 Minuten hat ausführlich berichtet.
Kein Wecker-Stress am Sonntag
Bei installierten Wecker-Apps oder wiederkehrenden Erinnerungen für bestimmte Tageszeiten besteht kein Handlungsbedarf. Sämtliche Alarme passen sich der neuen Uhrzeit selbstständig an, teilt das Forum Mobilkommunikation (FMK) mit. Die Umstellung lässt sich daher ohne böses Erwachen am Morgen verschlafen.
Komplexe Technik im Hintergrund
Hinter der simplen Anzeige steckt präzise Arbeit in den Mobilfunknetzen. Datum und Uhrzeit müssen dort auf die Nanosekunde genau eingespeist werden, damit alle Geräte synchron bleiben.
Was hältst du von der Zeitumstellung?
Aus diesen Quellen holt sich dein Smartphone die Zeit
Damit die Uhrzeit auf die Sekunde stimmt, greifen die Netzbetreiber auf mehrere verlässliche Quellen zurück:
- GPS-Zeit: Satelliten des Global Positioning System liefern hochpräzise Zeitdaten, die Empfänger am Boden direkt für die exakte Zeiterfassung nutzen.
- NTP-Zeitserver: Viele Netzbetreiber betreiben eigene Server, die über das Network Time Protocol laufen und sich laufend mit hochgenauen Atomzeitquellen abgleichen.
- Eigenes Telekommunikationsnetz: Zusätzliche, netzinterne Zeitserver sichern die Datenübertragung innerhalb der Mobilfunk-Infrastruktur dauerhaft ab.