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/ ©Montage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Smartphone, einen Wecker und Herbstblätter.
Kommende Nacht findet in Österreich die Zeitumstellung von der Sommerzeit auf die Normalzeit statt.
Österreich
24/10/2026
Smartphone Nutzer
#goodnews

Österreich: Warum du die Zeitumstellung verschlafen kannst

Eine Stunde länger schlafen, ohne den Wecker neu zu stellen: Wenn in der Nacht auf Sonntag die Uhren auf Winterzeit zurückwandern, übernimmt dein Smartphone die Arbeit ganz automatisch.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(195 Wörter)
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Die jährliche Umstellung von Sommer- auf Normalzeit können Smartphone-Nutzer einfach verschlafen. Das Mobiltelefon zeigt verlässlich in jeder Zeitzone die richtige Uhrzeit an – anders aber bei analogen Uhren, diese müssen manuell verstellt werden.

Zeitumstellung am 25. Oktober: Eine Stunde mehr Schlaf

In diesem Jahr erfolgt der Wechsel auf die Normalzeit – im Volksmund meist Winterzeit genannt – am Sonntag, den 25. Oktober. Eine Minute nach 2.59 Uhr springt die Anzeige am Smartphone direkt wieder auf zwei Uhr zurück. Die Uhren werden also um eine Stunde zurückgestellt. Das bringt vor allem Langschläfern spürbaren Gewinn: eine ganze Stunde mehr Ruhezeit. 5 Minuten hat ausführlich berichtet.

Kein Wecker-Stress am Sonntag

Bei installierten Wecker-Apps oder wiederkehrenden Erinnerungen für bestimmte Tageszeiten besteht kein Handlungsbedarf. Sämtliche Alarme passen sich der neuen Uhrzeit selbstständig an, teilt das Forum Mobilkommunikation (FMK) mit. Die Umstellung lässt sich daher ohne böses Erwachen am Morgen verschlafen.

Komplexe Technik im Hintergrund

Hinter der simplen Anzeige steckt präzise Arbeit in den Mobilfunknetzen. Datum und Uhrzeit müssen dort auf die Nanosekunde genau eingespeist werden, damit alle Geräte synchron bleiben.

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Aus diesen Quellen holt sich dein Smartphone die Zeit

Damit die Uhrzeit auf die Sekunde stimmt, greifen die Netzbetreiber auf mehrere verlässliche Quellen zurück:

  • GPS-Zeit: Satelliten des Global Positioning System liefern hochpräzise Zeitdaten, die Empfänger am Boden direkt für die exakte Zeiterfassung nutzen.

  • NTP-Zeitserver: Viele Netzbetreiber betreiben eigene Server, die über das Network Time Protocol laufen und sich laufend mit hochgenauen Atomzeitquellen abgleichen.

  • Eigenes Telekommunikationsnetz: Zusätzliche, netzinterne Zeitserver sichern die Datenübertragung innerhalb der Mobilfunk-Infrastruktur dauerhaft ab.

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