Vor allem durch Trinkgeld: So viel Umsatz erzielt OnlyFans durch Österreicher

Im Jahr 2026 belaufen sich die Ausgaben der österreichischen Nutzerschaft auf OnlyFans voraussichtlich auf rund 50,8 Millionen US-Dollar (ca. 43,7 Millionen Euro). Laut einer Modellrechnung des Portals „Onlyguider“ belegt Österreich damit im weltweiten Pro-Kopf-Vergleich den achten Rang. Darüber berichtet zuerst „Der Standard“. Den Zahlen zufolge beliefen sich die Ausgaben für die Plattform in Österreich von 2023 bis 2025 kumuliert auf 98,2 Millionen Dollar, was rund 84,5 Millionen Euro entspricht. Für das Jahr 2026 impliziere die Schätzung einen Anstieg um 20,6 Prozent im Vorjahresvergleich.

Österreicher vor allem bei Trinkgeld spendabel

Eine auffallend hohe Zahlungsbereitschaft herrscht hierzulande beim Trinkgeld, hier sind die Österreicher laut dem Portal besonders spendabel. Das Hauptgeschäft verlagert sich weg vom klassischen Abomodell hin zu personalisierten Inhalten: Modellrechnungen prognostizieren für 2026 Ausgaben von etwa 35,6 Millionen Dollar für Direktnachrichten, Per-per-View-Inhalte und digitale Trinkgelder. Herkömmliche monatliche Abonnements machen mit 15,3 Millionen Dollar lediglich rund 30 Prozent der Gesamtsumme in Österreich aus.

Wien dominiert den Bundesländervergleich

An der Spitze steht unangefochten Wien: Die Bundeshauptstadt kommt auf ein geschätztes Ausgabenplus von 25,2 Prozent und knackt mit 20,5 Millionen Dollar die Spitzenmarke im Bundesgebiet. Der Großteil des Geldes kommt von Männern: Sie machen 43,2 der prognostizierten Millionen Dollar aus, während auf Frauen 5,1 Millionen und auf sonstige Profile 2,5 Millionen Dollar entfallen. Die Gesamtzahl der österreichischen Accounts wird auf rund 784.000 geschätzt.

Österreich, Deutschland und Frankreich verzeichnen stärkstes Wachstum auf OnlyFans

Mit einem prognostizierten Zuwachs von 20,6 Prozent gehört Österreich zusammen mit Deutschland (+20,6 Prozent) und Frankreich (+19,8 Prozent) zu den dynamischsten OnlyFans-Märkten Westeuropas. Global geben jedoch weiterhin die USA den Ton an: Auf sie entfallen mit geschätzten 5,26 Milliarden Dollar mehr als 60 Prozent der weltweiten Ausgaben, auch wenn Europa insgesamt an Boden gutmacht.