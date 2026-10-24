Ehemaliges Hitler-Teehaus in Bayern brannte in der Nacht lichtleroh

Nahe der Grenze zu Österreich stand am Freitagabend das Kehlsteinhaus in Berchtesgaden lichterloh in Flammen. Die kurz nach 21 Uhr verständigten Einsatzkräfte sahen den Brand schon aus kilometerweiter Entfernung.

Bei einem Großbrand im Kehlsteinhaus im oberbayerischen Berchtesgadener Land ist am Freitagabend, dem 23. Oktober 2026, schwerer Schaden entstanden. Das Haus wurde in den Jahren 1937 und 1938 als repräsentatives Teehaus für Adolf Hitler erbaut. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd trafen die ersten Rettungskräfte um 21.52 Uhr ein und stellten das Ausmaß des Feuers fest. Das berichten mehrere Medien. Ein Polizeisprecher soll vermutet haben, dass Gebäude voraussichtlich nicht mehr zu retten sei.

Verdächtiger festgenommen

Noch während der Anfahrt soll ein Motorradfahrer den Weg der Streife gekreuzt haben. Die Beamten sollen daraufhin umgehend die nachrückende Feuerwehr alarmiert haben, die den Flüchtigen stoppen konnte. Kurz darauf klickten bei dem Verdächtigen die Handschellen. Ob er tatsächlich in Verbindung mit dem Feuer steht, müssen die laufenden Untersuchungen zur Brandursache klären – bis dahin gilt für ihn die Unschuldsvermutung.

Keine Personen im Gebäude

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befanden sich keine Personen im Gebäude, sodass es voraussichtlich keine Verletzten gibt. Die Feuerwehr lieferte sich am späten Abend einen intensiven Kampf gegen die Flammen. Das auf etwa 1.834 Metern über Berchtesgaden gelegene Kehlsteinhaus ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Region. Das Gebäude blieb im Zweiten Weltkrieg weitgehend unversehrt und wird seit 1952 als Berggaststätte im Eigentum des Freistaates Bayern genutzt.