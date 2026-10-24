Sperre der Tauernstrecke: Derzeit müssen Zugreisende auf Busse umsteigen

Wer über das verlängerte Wochenende mit den ÖBB pendelt oder einen Kurztrip plant, braucht etwas mehr Zeit. Hier erfährst du mehr.

Wie 5 Minuten bereits berichtete, steht Bahnfahrern zwischen Kärnten und Salzburg zumindest bis kommenden Dienstag ein Geduldsspiel bevor. Die angekündigte Streckensperre auf der Tauernbahn ist nun Realität: Ab Samstagnachmittag geht auf einem Teilstück nichts mehr auf Schienen.

Diese Strecke ist betroffen

Wer über das verlängerte Wochenende mit den ÖBB pendelt oder einen Kurztrip plant, braucht etwas mehr Zeit. Konkret wird der Schienenverkehr zwischen Bad Gastein und Schwarzach-St. Veit von Samstagnachmittag (17 Uhr) bis Dienstagmorgen (5.30 Uhr) komplett eingestellt.

Busse statt Züge und Verzögerungen

Für die Passagiere heißt das: Umsteigen ist Pflicht. Wie ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel festhält, werden Reisende für die gesperrte Etappe in Ersatzbusse gelotst und an der nächsten Bahnstation wieder auf den Schienenverkehr umgeleitet. Das Reiseziel bleibt zwar erreichbar, der Umstieg schlägt sich jedoch deutlich im Fahrplan nieder: Rund 50 zusätzliche Minuten müssen eingeplant werden.

Das ist der Grund für die Sperre

Hintergrund der tagelangen Maßnahme sind umfangreiche Modernisierungsschritte. In Schwarzach-St. Veit geht ein neues elektronisches Stellwerk ans Netz, für das die Bundesbahnen knapp 52 Millionen Euro in die Hand nehmen. Über dieses System lassen sich Signalanlagen und Weichen künftig direkt aus der Betriebsführungszentrale Salzburg fernsteuern, was die Zuverlässigkeit erhöhen und Verzögerungen verringern soll. Parallel dazu nutzen die ÖBB die Unterbrechung, um weitere Sanierungs- und Wartungsarbeiten auf der Trasse abzuwickeln.

Vorab-Check empfohlen

Ab Dienstagmorgen soll der Zugverkehr wieder im Normalbetrieb rollen. Bis dahin rät die Bahn allen Reisenden dringend dazu, ihre Fahrzeiten vorab über die ÖBB-App oder die Scotty-Fahrplanauskunft abzurufen.