Schrecksekunde: 9-jähriger Sohn von Toto Wolff verunfallt bei Kart-Rennen in Italien

Ein packender Zweikampf um den Sieg endete mit einem Schockmoment: Im Finale des IAME Warrior Final wurde Jack Wolff, neunjähriger Sohn von Mercedes-Teamchef Toto Wolff, in einen Unfall verwickelt.

Jack Wolff, der neunjährige Sohn von Mercedes-Teamchef Toto Wolff und F1-Academy-Chefin Susie Wolff, war beim IAME Warrior Final in Viterbo in einen schweren Unfall verwickelt. Das berichtet die deutsche Nachrichtenseite „forme1.de“. Eine ärztliche Untersuchung brachte jedoch rasch Entwarnung: Bereits am Freitag drängte das junge Kart-Talent zurück ins Cockpit.

Räder verhakten sich

Beim IAME Warrior Final (IWF26) griff Jack Wolff nach dem Sieg im Finale der X30-Mini-Kategorie. Erst kürzlich hatte sich der Neunjährige nach einem starken Sommer zum Champion der italienischen IAME Series (X30 U10) gekrönt. Im packenden Duell um die Führung in der letzten Runde kollidierten er und der Marokkaner Nahyl El Gahoudi: Ihre Räder verhakten sich, wodurch Wolffs Kart ins Schleudern geriet und das von El Gahoudi abhob.

Nachfolgendes Kart kann nicht mehr bremsen

Der nachfolgende Dimitar Uzunov hatte keine Ausweichmöglichkeit mehr: Er krachte in das Kart von Wolff, katapultierte sich über den jungen Österreicher und erwischte ihn dabei an der Schulter. Wolff kletterte zwar selbstständig aus dem Wrack, litt jedoch sichtlich unter Schmerzen.

Mahrer: „Er ist erfreulicherweise wohlauf“

Motorsport-Journalist Thomas Maher gab anschließend in den sozialen Medien Entwarnung. „Augenöffnender Unfall im Kartsport heute unter Beteiligung von Toto Wolffs Sohn Jack“, schreibt er. „Er ist erfreulicherweise wohlauf, obwohl er nach dem Aussteigen eine kleine medizinische Behandlung benötigte.“ Für die Familie Wolff dürfte der Unfall zunächst ein Schreckmoment gewesen sein. Jack selbst dachte offenbar bereits wieder an die nächsten Rennen. Trotz des heftigen Aufpralls wollte er schnell wieder zurück ins Kart.