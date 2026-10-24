Grippe-Impfstoff kommt: Ab wann man wieder Termine buchen kann

Wochenlang kam es zu Wartezeiten und Ausfällen, nun gibt es einen Termin: Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig teilte am Freitagabend mit, dass die Auslieferung am 27. Oktober schrittweise startet.

Die ersten 200.000 Dosen sollen derzeit in den Vertrieb gehen.

Die ersten 200.000 Dosen sollen derzeit in den Vertrieb gehen.

Die Versorgung mit dem Grippeimpfstoff Influvac läuft nach wochenlangen Verzögerungen nun an. Wie Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Freitagabend mitteilte, gehen derzeit die ersten 200.000 Dosen in den Vertrieb. Noch für die kommende Woche wird nach Abschluss der letzten Freigaben die Auslieferung von weiteren 467.000 Einheiten erwartet, bevor Anfang November die Restmenge folgt.

Bereitstellung der bis zu 868.000 geplanten Dosen gilt als weitgehend gesichert

Damit dürften voraussichtlich die geplanten bis zu 868.000 Dosen verfügbar sein. Die Staatssekretärin zeigte sich erleichtert und erklärte, die „Talsohle sei durchschritten“. Der Versand startet am 27. Oktober auf Basis der im E-Impfshop eingegangenen Bestellungen. Einrichtungen mit einem ursprünglich früheren Lieferdatum vor dem kommenden Dienstag kontaktiert der Logistikdienstleister telefonisch, um alternative Termine abzustimmen.

Nach Eintreffen der Lieferungen gibt es wieder Impf-Termine

Erst nach Eintreffen der Impfstofflieferungen in den Arztpraxen können dort wieder regulär Termine vergeben werden. Vulnerable Gruppen blieben aber auch schon zuvor lückenlos versorgt: Eigene Präparate wie der nasale Kinderimpfstoff Fluenz (ca. 259.000 Dosen) und das Vakzin Fluad für Über-60-Jährige (rund 538.000 Dosen) standen durchgehend und verzögerungsfrei zur Verfügung. Zusätzliche Kontingente wurden rasch nachbestellt.