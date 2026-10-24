Wie gläubig ist Österreich? – Das sagt die 5-Minuten-Community

Wie hält es Österreich mit dem Glauben? Die 5 Minuten-Community hat abgestimmt: Während über 40 Prozent regelmäßig in die Kirche gehen, haben 43 Prozent der Gemeinschaft bereits den Rücken gekehrt.

Eine Umfrage von 5 Minuten liefert Einblicke in das österreichische Glaubensleben: 40,4 Prozent gaben in einer Abstimmung an, Gottesdienste zu besuchen. Weitere 22,9 Prozent nehmen zumindest an wichtigen Feiertagen wie der Christmette oder der Speisesegnung teil. Demgegenüber meiden 25,8 Prozent die Kirche vollständig [Stand: 24. Oktober 12.30 Uhr]. Parallel dazu votierten 1.571 Leser auf Instagram über ihren Status in der Glaubensgemeinschaft. Das Resultat: 681 Personen (43 Prozent) sind bereits ausgetreten, 632 Befragte (40 Prozent) gehören ihr weiterhin an und 258 Lesende (16 Prozent) planen diesen Schritt.

Das sagen die offiziellen Kirchenzahlen für 2025

Bundesweit zählte die römisch-katholische Institution zum Stichtag 31. Dezember 2025 exakt 4.488.101 Mitglieder (2024: 4.557.471). Damit bleibt der Gesamtstand trotz eines leichten Rückgangs stabil. Zugleich verringerten sich die Austritte spürbar von 71.531 im Jahr 2024 auf 66.930 im Jahr 2025.

Gehst du in die Kirche? Ja. Nur zu wichtigen Anlässen Nein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kärnten: In der Diözese Gurk gehörten zu Jahresbeginn genau 320.276 Menschen der katholischen Kirche an (56,19 Prozent der Gesamtbevölkerung). Das entspricht einem Minus von 1,6 Prozent gegenüber 2024. Die Abmeldungen reduzierten sich binnen Jahresfrist um rund 15 Prozent von 4.561 auf 3.881 Fälle. Zeitgleich gab es 495 Wieder- beziehungsweise Übertritte sowie 42 Widerrufe vorangegangener Austritte.

Steiermark: Zum Jahresende 2025 verzeichnete das Bundesland 714.637 Katholiken (rund 56 Prozent der Bevölkerung), was einem Minus von 1,7 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. Bemerkenswert: 1.180 Personen traten wieder ein – ein Zuwachs von zehn Prozent und der Spitzenwert aller Bundesländer. 82 Gläubige zogen ihren Austritt zurück.

Wien: In der Erzdiözese lag der Mitgliederstand Ende 2025 bei 1.020.384 Gläubigen. 16.854 Personen verließen die Glaubensgemeinschaft (2024: 17.797), während 1.241 Menschen neu oder erneut aufgenommen wurden.

Abzocke mit Kirchenaustritten

Die Arbeiterkammer Tirol warnt derzeit vor einer Internetseite, welche Kirchenaustritte in Österreich gegen Bezahlung anbietet. Auch 5 Minuten hat berichtet. Mehr dazu unter: Kirchenaustritt: Vorsicht vor dieser fiesen Kosten-Falle