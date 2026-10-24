240 Euro monatlich: Wer diesen Zuschuss jetzt beantragen sollte

Wenn Unterhaltszahlungen ausbleiben oder akute Notlagen drohen, greift seit Juli ein neuer Rettungsschirm. Doch Vorsicht - wer Unterstützung braucht, sollte schnell handeln, um kein Geld zu verschenken.

Wirksame Hilfe gegen Armut: Ein neuer Unterstützungsfonds greift Alleinerziehenden unter die Arme, wenn Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss ausbleiben oder akute Notlagen eintreten. Seit Juli 2026 springt der Zuschuss des Sozialministeriums für Alleinerziehende ein, wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt leistet und auch kein Vorschuss bewilligt werden kann.

Schnell sein lohnt sich: Eine rückwirkende Auszahlung bis Juli ist ausgeschlossen

Wer noch keinen Antrag gestellt hat, sollte nicht zögern: Rückwirkend ab Juli wird nichts nachgezahlt. Das heißt, wer im Oktober einreicht, erhält das Geld frühestens ab Oktober. Gezahlt werden 240,60 Euro monatlich pro Kind (2.887,20 Euro jährlich). Bei zwei Kindern sind das 481,20 Euro im Monat oder 5.774,40 Euro im Jahr, aufgeteilt auf zwölf reguläre Monatsbeiträge.

Einmalige Starthilfe bei Gewalt

Betroffene von Gewalt erhalten ergänzend eine einmalige Starthilfe von bis zu 4.000 Euro, um die Trennung finanziell zu bewältigen – ganz gleich, wer auszieht. Gefördert werden notwendige Ausgaben wie neue Dokumente, Adresssperren, Therapiekosten, ein separates Handy, eine eigene Kontoeröffnung oder die Absicherung der Wohnung. Beträge ab 1.000 Euro müssen mit Rechnungen belegt werden.

Wer anspruchsberechtigt ist

Anspruchsberechtigt sind Alleinerziehende in besonders belastenden Lebenssituationen, deren monatliches Nettoeinkommen die Grenze von 2.768 Euro (Wert 2026) nicht übersteigt. Bei einer Überschreitung um maximal 460 Euro wird die Leistung im Rahmen einer Einschleifregelung anteilig gewährt.

Von diesen Menschen kann die Unterstützung beantragt werden: Alleinerziehende, deren Kinder keinen Unterhalt oder keinen Unterhaltsvorschuss erhalten, weil der andere Elternteil nicht zahlen kann oder nicht greifbar ist.

oder keinen Unterhaltsvorschuss erhalten, weil der andere Elternteil nicht zahlen kann oder nicht greifbar ist. Alleinerziehende mit Halbwaisen, deren verstorbener Elternteil die erforderlichen Versicherungszeiten nicht erfüllt hat und deshalb kein Anspruch auf eine Halbwaisenpension besteht.

Alleinerziehende, die Gewalt durch den anderen Elternteil erlebt haben und deshalb Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss derzeit nicht einfordern können.

Anträge auf Leistungen aus dem Unterstützungsfonds für Alleinerziehende sind beim Sozialministeriumsservice einzubringen.