Endstand vom Riesentorlauf der Damen: Sieg geht in die USA!

Am Samstag fiel auf dem Rettenbachferner in Sölden der Startschuss für den neuen Ski-Winter. Eröffnet wurde die Saison traditionell mit einem Riesentorlauf. Wir haben das Ergebnis hier für euch.

Der Riesentorlauf war ein turbulentes Rennen: Gold holte sich am Samstag ..

Der Riesentorlauf war ein turbulentes Rennen: Gold holte sich am Samstag ..

Der erste Lauf des alpinen Ski-Weltcups in Sölden war für Österreich sehr durchwachsen. Nachdem es zu Beginn für die ÖSV-Hoffnung aus der Steiermark Julia Scheib noch sehr gut aussah, schied diese jedoch schnell aus. Nach einer zwischenzeitlichen Bestzeit verlor die Vorjahressiegerin im Steilhang die Kontrolle und kam zu Sturz. Beste Österreicherin war Franziska Gritsch auf Platz 15. US-Star Mikaela Shiffrin sicherte sich die Zwischenführung.

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Paula Molzzan (USA) holt sich Gold

Die US-Amerikanerin Paula Moltzan liefert mit 2:14:82 die Bestzeit ab. Sie ist auf die technischen Disziplinen Riesenslalom und Slalom spezialisiert. Ihr bisher größter Erfolg war der Weltmeistertitel im Mannschaftswettbewerb 2023. Direkt dahinter liegt die italienisch-albanische Skirennläuferin Lara Colturi. Die sechsfache Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin schafft es lediglich auf Platz 7.

Das sind die Top 5: Paula Moltzan (USA) Lara Colturi (Albanien Emma Aicher (Deutschland) Sarah Hector (Schweden) Asja Zenere (Italien)

So haben sich die Österreicherinnen geschlagen

Die Vorjahressiegerin Julia Scheib disqualifizierte sich unglücklicherweise gleich im ersten Lauf durch einen Sturz in den Schnee. Als einzige Österreicherin war im zweiten Durchgang nur noch die 29-jährige Tirolerin Franziska Gritsch für Österreich im Rennen, und die lieferte ein top Ergebnis ab. Sie landete auf Platz 9.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2026 um 14:36 Uhr aktualisiert