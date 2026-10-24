25. und 26. Oktober: Wo SPAR und BILLA am langen Wochenende offen haben

Ein langes Wochenende steht bevor, folgt doch auf den Sonntag der Nationalfeiertag am Montag, 26. Oktober 2026. Heißt: Zwei Tage lang haben fast alle Geschäfte geschlossen. Wir wissen, wo ihr dennoch einkaufen könnt.

Wer kennt es nicht? Man braucht unbedingt etwas vom Geschäft, es ist aber Sonntag. Zusätzlich fällt der Nationalfeiertag dieses Jahr auf einen Montag. Heißt: Zwei Tage lang haben die allermeisten Geschäfte zu. Für die Tourismusregionen kommt noch hinzu, dass auch die typischerweise zusätzlich an Sonn- und Feiertagen in der Sommer- oder Wintersaison geöffneten Filialen nicht offen haben. Wo aber bekommt man nun am 25. (Sonntag) und 26. Oktober (Montag, Feiertag) etwas her, wenn man es braucht? Wir haben hier die Antworten für euch.

Lidl und HOFER haben am 25. und 26. Oktober geschlossen

Allzu viel hat in der Zwischensaison an Sonn- und Feiertagen in Österreich jedenfalls nicht geöffnet – so viel sei gesagt. So hatten im Sommer einige wenige Lidl- und HOFER-Standorte – vor allem in Tirol, Salzburg und Kärnten – geöffnet. Das ist nun aber nicht mehr der Fall. Sowohl Lidl als auch HOFER haben alle Standorte in Österreich am verlängerten Wochenende geschlossen (zumindest am Sonntag und am Montag).

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Welche SPAR-Märkte am langen Wochenende offen sind

Bei SPAR sieht das schon anders aus. Aber auch hier sind es nur vereinzelte Märkte, die aufsperren. Dort haben die üblichen Märkte geöffnet, die immer an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. Das wären einerseits Standorte an Bahnhöfen und etwa am Grazer Flughafen. Außerdem sind auch die SPAR express-Tankstellenshops in ganz Österreich offen. Da es jeweils zu unterschiedlichen Öffnungszeiten kommen kann, rät man prinzipiell dazu, den „Standortfinder“ hier online zu verwenden und sich selbst ein Bild zu machen, ob der SPAR um die Ecke geöffnet hat – und falls ja: wie lang.

Wo man bei BILLA am verlängerten Nationalfeiertags-Wochenende einkaufen kann

Schließlich haben auch einige wenige BILLA-Filialen in Österreich nicht geschlossen. Auch hier gilt meist die Regel: Standorte an viel frequentierten Orten und an Bahnhöfen – wie etwa dem Klagenfurter Hauptbahnhof – sind auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Zusätzlich sind auch hier die Tankstellenshops auch am 25. und 26. Oktober geöffnet. Um am selben Tag herauszufinden, wo ihr dann wie lange einkaufen könnt, könnt ihr den Marktfinder hier online verwenden. Außerdem zeigen wir euch in der folgenden Infobox, welche BILLA-Geschäfte sonst so am verlängerten Wochenende geöffnet haben.

Diese BILLA-Märkte haben am 25. und 26. Oktober 2026 in Österreich geöffnet: Wien: Neuer Markt 17 / Herrnhuterhaus, Sonntag und Feiertag jeweils von 10 bis 20 Uhr

Praterstern, Sonntag und Feiertag jeweils von 6 bis 22 Uhr

Julius Tandler Platz 3 / Franz Josefs Bahnhof, Sonntag und Feiertag jeweils von 6 bis 22 Uhr

Europaplatz 1 bis 3 (Westbahnhof – Minimarkt), Sonntag und Feiertag von 5.30 bis 23 Uhr Niederösterreich: Wien-Flughafen, Gst. 611/1, Sonntag und Feiertag jeweils von 6.30 bis 22 Uhr

Wien-Flughafen, Terminal 1, Sonntag und Feiertag jeweils von 5.30 bis 20 Uhr

Wien-Flughafen, Terminal 3, Sonntag und Feiertag jeweils von 6 bis 22 Uhr

Vösendorf, Triester Straße 248 (BILLA Box Vösendorf), nur Sonntag 8 bis 21 Uhr Salzburg: Griesgasse 19 bis 21, Sonntag und Feiertag jeweils von 11 bis 15 Uhr

Kaigasse 32, Sonntag und Feiertag jeweils von 11 bis 15 Uhr Kärnten: Klagenfurt Hauptbahnhof, Sonntag und Feiertag jeweils von 6 bis 21 Uhr

Diskussion um längere Geschäftsöffnungszeiten entbrandet

Das verlängerte Wochenende fällt nun übrigens mitten in die Debatte rund um längere Geschäftsöffnungszeiten an Samstagabenden und an manchen Sonntagen in Österreich. Was die 5 Minuten-Leser davon halten, könnt ihr ganz einfach hier nachlesen: Lesermeinungen zur Sonntagsöffnung: „Damit Faule, die nicht arbeiten…“. Auch bei der Gewerkschaft sorgt die Diskussion nicht gerade für Freudensprünge: ÖGB tobt: „Wer am Monatsende kein Geld hat, kauft auch am Sonntag nichts“.