50 Babys pro Tag betroffen: Prominente Initiative fordert neues Staatsbürgerschaftsrecht in Österreich

Die am 20. Oktober gestartete Petition "Ein Pass, der passt" fordert die Staatsbürgerschaft für in Österreich geborene Kinder von ausländischen Eltern. Unter den Unterstützern finden sich viele prominente Namen.

Wenn die Eltern sich schon länger in Österreich aufhalten, sollten die Kinder auch die Staatsbürgerschaft bekommen, so die Initiative.

Wenn die Eltern sich schon länger in Österreich aufhalten, sollten die Kinder auch die Staatsbürgerschaft bekommen, so die Initiative.

Jeden Tag werden in Österreich 50 Kinder geboren, die keinen österreichischen Pass erhalten, weil ihre Eltern auch keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Die Politikwissenschaftler Gerd Valchars und Rainer Bauböck haben nun gemeinsam mit der Regisseurin Olga Kosanovic die Petition „Ein Pass, der passt“ ins Leben gerufen. Sie fordern, dass Kinder, die in Österreich geboren werden, auch die Staatsbürgerschaft erhalten. Eine Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Eltern schon mehrere Jahre legal in Österreich leben.

Über 16.000 Menschen unterstützen Initiative

Die Petition richtet sich an die Bundesregierung, die auch eine Reform des Staatsbürgerrechts angekündigt hat. Mit Stand 24. Oktober um 16:15 Uhr haben bereits über 16.400 Personen ihre Unterschrift gegeben. Unter den ersten Unterzeichnern sind auch viele prominente Namen, unter anderem die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, Irmgard Griss, die ehemalige Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und der ehemalige Vizekanzler Werner Kogler (ebenfalls Grüne). Auch Persönlichkeiten aus dem Kunst- und Kulturbereich finden sich auf der Unterschriftenliste, so etwa Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, und Schauspielerin Verena Altenberger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2026 um 16:51 Uhr aktualisiert