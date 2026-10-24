Oktober-Vollmond: Warum der „Jägermond“ besonders strahlt

In der Nacht auf Montag, 26. Oktober 2026, zeigt sich der Vollmond von seiner besten Seite. Als traditioneller „Jägermond“ erhellt er den Nachthimmel.

Der exakte Vollmondzeitpunkt wird in Mitteleuropa am frühen Montagmorgen, 26. Oktober, um exakt 5.12 Uhr erreicht. Da sich die sichtbare Mondscheibe nur langsam verändert, wirkt der Mond bereits am Vorabend und in den folgenden Nächten voll und strahlend.

Goldener Vollmond am Himmel

Der beste Moment für einen Blick nach oben: beim Mondaufgang am 25. oder 26.Oktober. Nahe der Horizontlinie schimmert er oft warm in Orange- und Goldtönen und wirkt durch eine optische Täuschung erstaunlich groß, heißt es auf „starwalk.space“.

Highlight für Himmelsbeobachter

Aus astronomischer Sicht wandert der Mond kurz vor der Vollmondphase in das Sternbild Widder, nahe den Sternen Sheratan und Hamal. Auf Himmelsbeobachter wartet in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober noch ein weiteres Highlight: Zusammen mit dem Ringplaneten Saturn und dem Stern Algenib bildet die fast volle Mondscheibe ein markantes Dreieck am Nachthimmel.

Astrologische Bedeutung: Vollmond im Stier

Während die Astronomie den Mond im Sternbild Widder verortet, steht der Vollmond in der tropischen Astrologie im Erdzeichen Stier (gegenüber der Skorpion-Sonne). Astrologisch gilt dieser Jägermond daher als Phase des Innehaltens und Bilanzziehens: Es geht darum, zur Ruhe zu kommen, greifbare Werte und Sicherheit zu schätzen, aber auch Altes loszulassen, um mit neuer Kraft in die kalte Jahreszeit zu starten.

Warum er „Jägermond“ heißt

Der Name stammt aus alten Überlieferungen auf der Nordhalbkugel. Es handelt sich um den ersten Vollmond nach dem herbstlichen „Erntemond“. Da die Felder nach der Ernte kahl lagen, bot das helle Mondlicht beste Sicht, um vor dem Wintereinbruch Wild aufzuspüren. Im deutschsprachigen Raum wird er passend zur Weinlese traditionell oft als „Weinmond“ bezeichnet.

Wetteraussichten in Österreich

Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich das Wetter in Österreich verhält und ob, der „Jägermond“ überhaupt zu sehen ist. Gute Chancen bestehen laut Meteorologen in der Osthälfte des Landes, also in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland den Vollmond trotz einiger Wolken zumindest phasenweise zu sehen. Eingeschränkte Sicht dürfte man in der Westhälfte und entlang der Alpennordseite haben, denn es halten sich kompaktere Wolkenfelder und Restbewölkung nach Störungszonen. Hier ist der Himmel oft bedeckt oder zeitweise wolkenverhangen, weshalb der Mond nur durch gelegentliche Wolkenlücken zu sehen sein dürfte.

Hast du bei Vollmond Schlafprobleme? Ja, jedes Mal Manchmal Nein, nie Weiß nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Die traditionellen Vollmond-Namen nach Monaten Jeder Vollmond im Jahreskreis trägt einen traditionellen Namen, meist geprägt von Wetterphänomenen und der Natur: Jänner: Wolfsmond Februar: Schneemond März: Wurmmond April: Rosa Mond Mai: Blumenmond Juni: Erdbeermond Juli: Heumond (auch Bockmond) August: Störmond September: Erntemond (auch Maismond) Oktober: Jägermond (auch Weinmond) November: Bibermond Dezember: Kalter Mond