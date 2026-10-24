Betrugsfälle mit falschen Polizisten häufen sich: So kannst du dich schützen!

Betrüger geben sich immer häufiger als Polizisten aus, und versuchen so Geld und Wertsachen zu erbeuten. In den letzten Tagen waren Täter mehrmals erfolgreich. 5 Minuten klärt auf, wie du dich und andere schützen kannst.

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Betrugsversuchen durch falsche Polizisten. Am 12. Oktober berichtete 5 Minuten über eine 77-jährige Frau, die ihre Goldmünzen im Wert von 30.000 Euro aushändigte. Nun gelang es unbekannten Tätern erneut, Wertgegenstände zu erbeuten.

Ähnlicher Masche wird Pensionistin zum Verhängnis

Eine 84-Jährige aus dem Pongau wurde am 22. Oktober plötzlich von einem vermeintlichen Polizisten angerufen. Ihr wurde mitgeteilt, dass sich angeblich Einbrüche in der Nachbarschaft häufen würde, und sie nun ihre Wertsachen zur sicheren Verwahrung aushändigen müsse. Die Frau kam der Aufforderung nach, und deponierte Bargeld und Schmuck vor ihrem Haus, wo es von den Tätern abgeholt wurde.

So gehen die Betrüger vor

Die Polizei warnt nun in einer Aussendung vor dieser Betrugsmasche. Täter rufen oft gezielt ältere Menschen an, und üben dann am Telefon Druck aus. Zunächst werden Fragen über Vermögen gestellt, dann gaukeln die Täter eine Notsituation vor, wie etwa vermeintliche Einbrüche in der Umgebung des Opfers. Sie bedienen sich auch des Vertrauens in der Polizei, beziehungsweise der Angst, selbst Opfer eines Einbruchs zu werden.

Das solltest du unbedingt beachten! Wenn Anrufer vorgeben von der Polizei zu sein, kannst du dich unter der Servicenummer +43 59 133 zum angeblichen Polizisten verbinden lassen.

zum angeblichen Polizisten verbinden lassen. Stelle dir immer folgende Fragen: Kann das Gesagte stimmen? Spreche dich mit Verwandten oder Freunden ab, oder frage bei einer Polizeistation in der Nähe nach.

Gib unter keinen Umständen Informationen zu deinem Vermögen preis.

Lass dich nicht unter Druck setzen. Im Zweifel kannst du auch auflegen.

Lasse niemals Unbekannte in deine Wohnung.

Frage einen angeblichen Polizisten nach seinem Dienstausweis