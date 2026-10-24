Wetter-Prognose: Nächste Kaltfront zieht über Österreich

Der 25. Oktober wird wohl zu einem verregneten Sonntag, bis auf südliche Teile gibt es im ganzen Land Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 1200 Meter.

Am Sonntag zieht zunächst eine kurze Warmfront über das Land, abends folgt dann die nächste Kaltfront, daher regnet es fast überall in Österreich. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt im Westen und an der Alpennordseite. Im Osten beginnt es erst nachmittags zu regnen, hier sind in der Früh sogar noch ein paar Sonnenstrahlen möglich. Generell eher trocken bleibt es im Süden und Südosten. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, nur in exponierten Lagen und ganz im Osten lebhaft aus südlichen Richtungen, mit der Kaltfront kommt aber lebhafter bis kräftiger Westwind auf. Die Tageshöchsttemperaturen betragen neun bis 16 Grad, berichtet GeoSphere Austria.

Stürmisches Bergwetter am Sonntag

Im Westen setzen bereits in der Früh Regen und Schneefall ein und im Tagesverlauf breiten sich diese nach Osten hin aus. Die Schneefallgrenze steigt zunächst auf etwa 2500 Höhenmeter, sinkt dann am Abend mit dem Einfließen kälterer Luft auf 1600 bis 1200 Meter. Lange Zeit trocken bleibt es größtenteils südlich des Alpenhauptkamms, hier greifen erst am Abend Schauer über. Starker bis stürmischer Wind kommt aus aus Südwest bis Nordwest. Zu Mittag hat es auf 2000 Höhenmetern um fünf Grad.



