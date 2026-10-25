„Gebührenbremse“: Das wird 2027 nicht teurer

Reisepass, Führerschein und Co. werden vorerst nicht teurer: Die Regierung zieht bei den Bundesgebühren die Notbremse und dämpft auch das Plus bei Klimaticket und Vignette ab, um die Bevölkerung um Millionen zu entlasten.

Wie Finanzminister Markus Marterbauer und Infrastrukturminister Peter Hanke (beide SPÖ) am Sonntag per Aussendung mitteilten, bleiben die Bundesgebühren im kommenden Jahr stabil. Von dieser „Gebührenbremse“ profitieren unter anderem Ausweise wie Reisepässe und Führerscheine. Lediglich bei der Pkw-Jahresvignette und dem Klimaticket ist eine moderate Preissteigerung von 2 Prozent vorgesehen.

Lebenserhaltungskosten sollen gedämpft werden

In einer schriftlichen Stellungnahme, über die zuerst die „Krone“ berichtete, erklärten die beiden SPÖ-Minister, man steige „gemeinsam auf die Kostenbremse“. Trotz eines strikten Budgetsanierungskurses wolle die Regierung die Bevölkerung auf verschiedenen Ebenen entlasten – denn leistbare Mobilität und der Kampf gegen die Inflation gehörten untrennbar zusammen. „Dass die Großzahl der Bundesgebühren nicht erhöht wird, ist ein weiterer Baustein, um den Anstieg der Lebenshaltungskosten der Menschen zu dämpfen“, heißt es demnach vom Finanzminister.

Für 2027 wird Anpassung an Inflation ausgesetzt

Für das kommende Jahr wird die automatische Anpassung der Gebühren an die Teuerung ausgesetzt. Verglichen mit einer vollständigen Wertanpassung spart die Bevölkerung dadurch rund 25 Millionen Euro, heißt es. Die Maßnahme umfasst im Wesentlichen sämtliche behördlichen Tarife nach dem österreichischen Gebührengesetz, darunter Dokumente wie Reisepässe, Personalausweise, Führerscheine, Zulassungs- und Strafregisterbescheinigungen sowie Patentanmeldungen. Im Sommer 2025 waren diese Gebühren noch kräftig angehoben worden.

Klimaticket und Vignette um 2 Prozent anstatt um inflationsbedingter 3,6 Prozent teurer

Beim Klimaticket und der Autobahn-Jahresvignette fällt der Preisanstieg geringer aus als gedacht: Statt der inflationsbedingten 3,6 Prozent werden die Tarife um nur 2 Prozent angehoben. Laut Verkehrsminister Hanke soll damit gezielt gegen die Teuerung gegengesteuert werden, damit Pendlerinnen und Pendler sowie Familien bei ihren täglichen Wegen auch in schwierigen Zeiten finanziell entlastet bleiben.

Ordentliche Erhöhungen gab es im Juli 2025

Erst im Juli des Vorjahres waren zahlreiche Bundesgebühren wegen eines 14-jährigen Anpassungsstopps um 48,2 Prozent nach oben geschossen. Seitdem kostet ein Reisepass 112 statt 76 Euro, ein Führerschein 90 statt 61 Euro und ein Personalausweis 91 statt 62 Euro. Auch für Zulassungen, Eheschließungen, Namensänderungen sowie Staatsbürgerschaften müssen Bürgerinnen und Bürger seither spürbar mehr bezahlen.