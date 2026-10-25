Hier gilt am Sonntag eine Starkregen- und Sturmböen-Warnung

Ein ungemütlicher Sonntag: Von Westen her breiten sich teils kräftiger Dauerregen und Sturmböen ostwärts aus, nur der äußerste Süden bleibt bis zum Abend verschont.

Im Westen des Landes ist am Sonntag mit starken Regenfällen und heftigen Böen zu rechnen.

Im Westen des Landes ist am Sonntag mit starken Regenfällen und heftigen Böen zu rechnen.

Wie die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) berichtet, schickt ein Sturmtief über der Nordsee seine Fronten am Sonntag, den 25. Oktober 2025, über die Alpen und sorgt für regnerisches, teils stürmisches Wetter. Zu Beginn der neuen Woche stellt sich die Höhenströmung dann allmählich auf Südwest um: Ein Zwischenhoch gewinnt die Oberhand und lässt das Wetter wieder zur Ruhe kommen.

Im Westen: Starkregen im Westen und Sturmböen erwartet

Bis auf den äußersten Osten beginnt der Sonntag verbreitet trüb und wolkenverhangen. Bereits in den Frühstunden setzt von Vorarlberg bis ins Innviertel Regen ein, der sich tagsüber weiter nach Osten ausweitet und an der Alpennordseite mitunter sehr kräftig ausfällt. Ganz im Süden bleibt es hingegen bis zum Abend trocken. In den typischen Föhntälern Tirols weht zeitweise lebhafter bis stürmischer Südwind, bevor der Wind im Laufe des Tages auf West dreht und entlang der Alpennordseite spürbar auffrischt. Am Abend muss schließlich auch am Alpenostrand mit Sturmböen gerechnet werden.

©UWZ An der Alpennordseite fällt der Regen am Sonntag sehr kräftig aus. Dazu kommen starke Sturmböen.

Am Montag wird es wieder ruhiger

Zu Wochenbeginn halten sich entlang der Nordalpen sowie im Wald- und Mühlviertel noch kompaktere Restwolken, meist bleibt es jedoch bereits niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf setzt sich auch hier zunehmend die Sonne durch. Im restlichen Land dominiert von Beginn an ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolkenfeldern. Der mäßige bis lebhafte Westwind im Donauraum flaut am Nachmittag allmählich ab.