Neue Selbstbedienungskassen bei HOFER: Nur mit Rechnung kommt man raus

Vor wenigen Tagen hat der Diskonter HOFER angekündigt, dass man bis Ende 2027 ebenfalls in 170 der rund 540 Filialen österreichweit auf zusätzliche Selbstbedienungskassen setzen will. Was bisher bekannt ist.

Bei HOFER setzt man einen weiteren Schritt in Richtung reibungslosem und zügigem Kassiervorgang. Nachdem im Vorjahr schon die Möglichkeit entstanden ist, durch ein zweites Kartenterminal zwei Kunden gleichzeitig abzukassieren – mehr dazu hier: Neues Kassen-System bei Hofer sorgt für gespaltene Meinungen -, startet man in Österreich nun auch mit Selbstbedienungskassen.

©HOFER / Stadler Seit kurzem gibt es in den ersten HOFER-Filialen Selbstbedienungskassen.

Was die Selbstbedienungskassa bei HOFER jetzt bedeutet

Das Angebot würde sich in dem Fall vor allem an jene Kunden richten, die nur wenige Artikel im Einkaufswagen haben und ihren Einkauf besonders rasch abschließen möchten, so der Diskonter. Gleichzeitig versichert man: „Selbstverständlich bleiben auch die klassischen, personell besetzten Kassen weiterhin als Herzstück der Filialen bestehen. So haben Kund:innen die Wahl, welchen Kassiervorgang sie bevorzugen.“ Und sollte es bei der Selbstbedienungskassa Probleme geben, unterstützen dabei HOFER-Mitarbeiter.

HOFER: „Startschuss in Wien, Linz und Innsbruck bereits gefallen“

Wir wollten es jetzt noch etwas genauer wissen und haben nachgefragt. Während man sich insgesamt beim Diskonter zwar sehr bedeckt gibt, erklärt man auf Nachfrage von 5 Minuten, dass die neuen Kassen verstärkt in Filialen in Ballungsräumen zu finden sein werden. Und: „Der Startschuss dafür ist in Wien, Linz und Innsbruck bereits gefallen.“ Keine Informationen gab es jedenfalls dazu, welche Filialen genau schon mit Selbstbedienungskassen ausgestattet sind und in welchen Filialen oder Städten das noch geschehen soll. Bekannt ist nur, dass es bis Ende 2027 eben 170 der rund 540 HOFER-Filialen betreffen soll.

Nach dem Scannen des Bons kann man die Filiale verlassen

Was man bereits etwa von IKEA und teilweise auch Lidl kennt, wird übrigens auch bei HOFER und deren Selbstbedienungs-Kassen der Fall sein: Man braucht die Rechnung, um aus der Filiale zu kommen. Seitens HOFER erklärt man den Vorgang an den neuen Kassen gegenüber 5 Minuten folgendermaßen: „Unsere HOFER Kund:innen können an den neuen SB-Kassen ihre Einkäufe selbstständig und unkompliziert bezahlen und nach dem Scannen des Bons die Filiale einfach verlassen.“ Dass man die Rechnung scannen muss, gilt aber freilich nur für die Selbstbedienungskassen – und nicht für die parallel ebenfalls bestehenden, „normalen“ Kassen mit Personal.