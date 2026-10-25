Doppelte Oktober-Pension: Was das für Österreicher jetzt netto bedeutet

In wenigen Tagen wird die Pension in Österreich wieder auf mehrere Millionen Konten überwiesen. Dabei kommt aber mehr als üblich, steht doch die doppelte Auszahlung an. Was das konkret Netto bedeutet, erfahrt ihr hier bei uns.

Am 30. Oktober ist es so weit: Österreichs Pensionisten bekommen neben der normalen Auszahlung auch das Weihnachtsgeld überwiesen – die doppelte Pension steht an. Da es sich beim eigentlichen Auszahlungstermin – jeweils der 1. des nachfolgenden Monats – um einen Feiertag und Sonntag handelt, wird die Auszahlung auf den letzten Werktag davor gelegt. Daher kommt bereits am kommenden Freitag das Geld auf alle Konten.

Wie viel Pension bekommst du netto? Unter 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Tabelle zeigt, wie viel Pension jetzt auf die Konten kommt

Wie bei Arbeitnehmern bedeutet das Weihnachtsgeld auch für Pensionisten: Es kommt doppelt so viel auf die Konten. Während es bei den meisten Arbeitnehmern erst Ende November/Anfang Dezember so weit ist, kommt die doppelte Pension „schon“ Ende Oktober auf die Konten aller Anspruchsberechtigten. Was aber konkret bedeutet die doppelte Auszahlung? Wie viel Geld wird jeweils ausbezahlt? Wir haben das mit Hilfe der Seite „rechner.at“ für euch berechnet und die konkreten Netto-Werte in einer übersichtlichen Tabelle aufgeschlüsselt. Wenn ihr es noch genauer wissen wollt, könnt ihr euch das selbst unter oben genanntem Link berechnen lassen.

Brutto-Pension Netto-Auszahlung Oktober-Pension 1.000 Euro 1.880 Euro 1.100 Euro 2.068 Euro 1.200 Euro 2.256 Euro 1.300 Euro 2.444 Euro 1.400 Euro 2.553,04 Euro 1.500 Euro 2.735,40 Euro 1.600 Euro 2.917,76 Euro 1.700 Euro 3.091,17 Euro 1.800 Euro 3.254,73 Euro 1.900 Euro 3.418,29 Euro 2.000 Euro 3.568,98 Euro 2.100 Euro 3.713,43 Euro 2.200 Euro 3.857,89 Euro 2.300 Euro 4.002,34 Euro 2.400 Euro 4.146,80 Euro 2.500 Euro 4.291,26 Euro 2.600 Euro 4.435,71 Euro 2.700 Euro 4.580,17 Euro 2.800 Euro 4.725,40 Euro 2.900 Euro 4.879,56 Euro 3.000 Euro 5..033,72 Euro 3.200 Euro 5.342,04 Euro 3.400 Euro 5.634,57 Euro 3.600 Euro 5.924,09 Euro 3.800 Euro 6.213,61 Euro 4.000 Euro 6.503,13 Euro 4.200 Euro 6.792,65 Euro 4.400 Euro 7.082,17 Euro 4.600 Euro 7.371,69 Euro 4.800 Euro 7.661,21 Euro 5.000 Euro 7.950,73 Euro 5.200 Euro 8.240,25 Euro 5.400 Euro 8.529,77 Euro 5.600 Euro 8.819,29 Euro 5.800 Euro 9.108,81 Euro 6.000 Euro 9.398,33 Euro 6.500 Euro 10.102,43 Euro 7.000 Euro 10.798,72 Euro 7.500 Euro 11.556,92 Euro 8.000 Euro 12.315,12 Euro

Diese Pensionisten bekommen nicht die volle Sonderzahlung

Übrigens kann es vor allem bei Neupensionisten sein, dass man nicht die volle doppelte Auszahlung bekommt. Wie die PVA dazu gegenüber 5 Minuten erklärt, gebührt die erstmalige Sonderzahlung nur dann, „wenn die Pension im jeweiligen Sonderzahlungsmonat und den letzten fünf Kalendermonaten davor durchgehend bezogen wurde“. Ansonsten gibt es sie nur anteilsmäßig. Die PVA dazu: „Dabei verringert sich die Höhe der Sonderzahlung je Kalendermonat ohne Pensionsbezug um ein Sechstel.“ Für das Weihnachtsgeld bedeutet das konkret, dass man seit mindestens inklusive Mai 2026 Pension bekommen haben muss, damit die Sonderzahlung dann voll aufs Konto kommt. In der folgenden Tabelle seht ihr, was das jetzt konkret bedeutet.

Sonderzahlung (Monat) Pensions-Stichtag Anteil an 1. Sonderzahlung April November 6/6 April Dezember 5/6 April Jänner 4/6 April Februar 3/6 April März 2/6 April April 1/6 Oktober Mai 6/6 Oktober Juni 5/6 Oktober Juli 4/6 Oktober August 3/6 Oktober September 2/6 Oktober Oktober 1/6

Diskussionen um Pensionen reißen nicht ab

Auch im vergangenen Monat wurde übrigens „fleißig“ über die Pensionen hierzulande diskutiert. Einmal mehr war etwa das Antrittsalter Thema. Mehr dazu unter anderem hier: 28-Jährige will Pension mit 67: „Antrittsalter muss erhöht werden“. Und auch bezüglich der doppelten Pension gibt es immer wieder Diskussionen. Betroffen von diesen sind vor allem Heimbewohner, die sich die doppelte Pension aktuell noch als „Taschengeld“ komplett behalten können. Doch halbjährig wird gefordert, dass auch diese Auszahlungen in die Pflegeheimfinanzierung mit einbezogen werden sollen: Doppelte Pension: Diskussion um „Taschengeld“ dieser Österreicher.