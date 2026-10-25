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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Pensionisten mit Euroscheinen in der Hand und dahinter einen Pensionsblock, einen Rechner und eine Brille.
Am 30. Oktober wird die Pension ausbezahlt - und sie kommt doppelt.
Österreich
25/10/2026
Am 30. Oktober

Doppelte Oktober-Pension: Was das für Österreicher jetzt netto bedeutet

In wenigen Tagen wird die Pension in Österreich wieder auf mehrere Millionen Konten überwiesen. Dabei kommt aber mehr als üblich, steht doch die doppelte Auszahlung an. Was das konkret Netto bedeutet, erfahrt ihr hier bei uns.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(495 Wörter)
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Am 30. Oktober ist es so weit: Österreichs Pensionisten bekommen neben der normalen Auszahlung auch das Weihnachtsgeld überwiesen – die doppelte Pension steht an. Da es sich beim eigentlichen Auszahlungstermin – jeweils der 1. des nachfolgenden Monats – um einen Feiertag und Sonntag handelt, wird die Auszahlung auf den letzten Werktag davor gelegt. Daher kommt bereits am kommenden Freitag das Geld auf alle Konten.

Wie viel Pension bekommst du netto?

Unter 1.000 Euro
Zwischen 1.000 und 1.500 Euro
Zwischen 1.500 und 2.000 Euro
Zwischen 2.000 und 2.500 Euro
Zwischen 2.500 und 3.000 Euro
Mehr als 3.000 Euro

Tabelle zeigt, wie viel Pension jetzt auf die Konten kommt

Wie bei Arbeitnehmern bedeutet das Weihnachtsgeld auch für Pensionisten: Es kommt doppelt so viel auf die Konten. Während es bei den meisten Arbeitnehmern erst Ende November/Anfang Dezember so weit ist, kommt die doppelte Pension „schon“ Ende Oktober auf die Konten aller Anspruchsberechtigten. Was aber konkret bedeutet die doppelte Auszahlung? Wie viel Geld wird jeweils ausbezahlt? Wir haben das mit Hilfe der Seite „rechner.at“ für euch berechnet und die konkreten Netto-Werte in einer übersichtlichen Tabelle aufgeschlüsselt. Wenn ihr es noch genauer wissen wollt, könnt ihr euch das selbst unter oben genanntem Link berechnen lassen.

Brutto-PensionNetto-Auszahlung Oktober-Pension
1.000 Euro1.880 Euro
1.100 Euro2.068 Euro
1.200 Euro2.256 Euro
1.300 Euro2.444 Euro
1.400 Euro2.553,04 Euro
1.500 Euro2.735,40 Euro
1.600 Euro2.917,76 Euro
1.700 Euro3.091,17 Euro
1.800 Euro3.254,73 Euro
1.900 Euro3.418,29 Euro
2.000 Euro3.568,98 Euro
2.100 Euro3.713,43 Euro
2.200 Euro3.857,89 Euro
2.300 Euro4.002,34 Euro
2.400 Euro4.146,80 Euro
2.500 Euro4.291,26 Euro
2.600 Euro4.435,71 Euro
2.700 Euro4.580,17 Euro
2.800 Euro4.725,40 Euro
2.900 Euro4.879,56 Euro
3.000 Euro5..033,72 Euro
3.200 Euro5.342,04 Euro
3.400 Euro5.634,57 Euro
3.600 Euro5.924,09 Euro
3.800 Euro6.213,61 Euro
4.000 Euro6.503,13 Euro
4.200 Euro6.792,65 Euro
4.400 Euro7.082,17 Euro
4.600 Euro7.371,69 Euro
4.800 Euro7.661,21 Euro
5.000 Euro7.950,73 Euro
5.200 Euro8.240,25 Euro
5.400 Euro8.529,77 Euro
5.600 Euro8.819,29 Euro
5.800 Euro9.108,81 Euro
6.000 Euro9.398,33 Euro
6.500 Euro10.102,43 Euro
7.000 Euro10.798,72 Euro
7.500 Euro11.556,92 Euro
8.000 Euro12.315,12 Euro

Diese Pensionisten bekommen nicht die volle Sonderzahlung

Übrigens kann es vor allem bei Neupensionisten sein, dass man nicht die volle doppelte Auszahlung bekommt. Wie die PVA dazu gegenüber 5 Minuten erklärt, gebührt die erstmalige Sonderzahlung nur dann, „wenn die Pension im jeweiligen Sonderzahlungsmonat und den letzten fünf Kalendermonaten davor durchgehend bezogen wurde“. Ansonsten gibt es sie nur anteilsmäßig. Die PVA dazu: „Dabei verringert sich die Höhe der Sonderzahlung je Kalendermonat ohne Pensionsbezug um ein Sechstel.“ Für das Weihnachtsgeld bedeutet das konkret, dass man seit mindestens inklusive Mai 2026 Pension bekommen haben muss, damit die Sonderzahlung dann voll aufs Konto kommt. In der folgenden Tabelle seht ihr, was das jetzt konkret bedeutet.

Sonderzahlung (Monat)Pensions-StichtagAnteil an 1. Sonderzahlung
AprilNovember6/6
AprilDezember5/6
AprilJänner4/6
AprilFebruar3/6
AprilMärz2/6
AprilApril1/6
OktoberMai6/6
OktoberJuni5/6
OktoberJuli4/6
OktoberAugust3/6
OktoberSeptember2/6
OktoberOktober1/6

Diskussionen um Pensionen reißen nicht ab

Auch im vergangenen Monat wurde übrigens „fleißig“ über die Pensionen hierzulande diskutiert. Einmal mehr war etwa das Antrittsalter Thema. Mehr dazu unter anderem hier: 28-Jährige will Pension mit 67: „Antrittsalter muss erhöht werden“. Und auch bezüglich der doppelten Pension gibt es immer wieder Diskussionen. Betroffen von diesen sind vor allem Heimbewohner, die sich die doppelte Pension aktuell noch als „Taschengeld“ komplett behalten können. Doch halbjährig wird gefordert, dass auch diese Auszahlungen in die Pflegeheimfinanzierung mit einbezogen werden sollen: Doppelte Pension: Diskussion um „Taschengeld“ dieser Österreicher.

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