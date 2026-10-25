Bauernregel: Was das Wetter am Nationalfeiertag über den Jänner verrät

Goldener Nationalfeiertag mit eisigen Folgen? Geht es nach einer alten Bauernregel zum Festtag des Heiligen Albin, droht uns nach milden Oktobertagen ein frostiger Januar. Was ist dran?

Am 26. Oktober feiert der Heilige Albin seinen Namenstag. Der Volksmund hat für diesen Termin eine unmissverständliche Prognose parat: „Warmer Sankt Albin bringt fürwahr stets einen kalten Januar.“ Als typischer Lostag soll dieser Herbsttag bereits verraten, was uns Monate später erwartet. Wer also Ende Oktober noch die wärmende Sonne genießt, muss sich laut bäuerlicher Tradition warm anziehen: Auf milde Herbstgrade folgt demnach ein bitterkalter Jahresbeginn.

Glaubst du an Bauernregeln? Ja klar, die treffen immer zu Nein, ich vertraue eher der Meteorologie Die sind mir ziemlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Solche Lostage haben keine statistische Aussagekraft

Der Heilige Albin von Buraburg, ein angelsächsischer Missionar und Bischof aus dem 6. Jahrhundert, hat am 26. Oktober seinen Gedenktag. Geht es nach der alten Bauernweisheit, lässt mildes Wetter an diesem Tag nur einen Schluss zu: Anfang Januar droht die große Zitterpartie. Doch so treffsicher die historischen Wetterregeln klingen mögen – vorhersagen lässt sich der Winterstart damit nicht. Eine Prognose über mehr als zwei Monate ist reine Spekulation, an der auch die moderne Wetterforschung scheitert.

Wie das Wetter am Nationalfeiertag wird

Zwei Monate lassen sich auch aus meteorologischer Sicht nicht voraussagen. Wie sich der Jänner tatsächlich gestaltet, wird sich also erst zeigen. Was aber mit Sicherheit vorausgesagt werden kann, ist die Prognose für den morgigen Nationalfeiertag: Die Sonne behält vielerorts die Oberhand und bringt verbreitet sonnige Phasen. Ganz ungetrübt bleibt der Himmel allerdings nicht: Neben morgendlichen Nebel- und Hochnebelschichten ziehen Wolken auf, die vom Salzburger Land bis ins Mostviertel den einen oder anderen Schauer abladen können. Ein lebhafter Westwind frischt vom Innviertel bis zum Nordburgenland spürbar auf. Das Thermometer pendelt sich auf milde 9 bis 15 Grad ein. Auf 2.000 Metern Höhe bekommen wir frostige minus 2 bis plus 4 Grad.

Hast du schon Winterreifen? Ich habe noch alte Ich habe mir neue gekauft Ich habe Ganzjahresreifen Ich muss mir erst welche kaufen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 16:04 Uhr aktualisiert