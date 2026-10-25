Einkaufen am Nationalfeiertag: Diese Geschäfte haben in Österreich offen

Obwohl am Montag, 26. Oktober 2026, ein Feiertag ist, haben doch einige wenige Geschäfte offen - und wir wissen ganz genau, welche das sind bzw. wie ihr geöffnete Geschäfte findet.

Der Nationalfeiertag (26. Oktober) fällt dieses Jahr auf einen Montag. Bedeutet auch: Die Geschäfte hierzulande haben gleich an zwei Tagen nacheinander geschlossen. Doch einige wenige Standorte halten ihre Türen geöffnet, damit auch jene Menschen alles bekommen, die etwas im Geschäft vergessen haben bzw. dringend etwas am Feiertag brauchen. Das sind zwar nicht viele, wir wissen dennoch, wie ihr herausfindet, welche es sind.

Wo gehst du gerne einkaufen? SPAR Billa/Billa Plus ADEG Penny Hofer Lidl Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

HOFER und Lidl am Nationalfeiertag geschlossen

Da wir uns in der Zwischensaison befinden, haben jene HOFER- und Lidl-Standorte, die ihre Pforten im Sommer auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet hatten, nun nicht offen. Will man also bei einem der beiden Diskonter einkaufen, muss man wohl oder übel bis Dienstag warten.

Diese SPAR-Märkte haben am Nationalfeiertag offen

Sehr wohl geöffnet haben einige wenige SPAR-Märkte. Das sind vor allem jene Standorte an größeren Bahnhöfen und etwa jener am Grazer Flughafen. Zudem sind auch stets die SPAR express-Tankstellenshops offen. Der Supermarkt-Riese selbst rät, aufgrund der unterschiedlichen Sonderöffnungszeiten, dazu, den Standortfinder hier online zu verwenden. Bei diesem erfährt man, ob das Geschäft um die Ecke am Nationalfeiertag eventuell offen hat und falls ja, wie lange es offen hat.

Welche BILLA-Shops am Nationalfeiertag offen haben

Schließlich hat auch noch der ein oder andere BILLA-Markt seine Türen auch am Nationalfeiertag geöffnet. Neben den Standorten vor allem an viel frequentierten Orten und an Bahnhöfen und dem Wiener Flughafen (siehe Infobox unten), bekommt man einige Sachen auch in den Tankstellenshops. Um am selben Tag herauszufinden, ob die eigene Filiale zu den geöffneten Geschäften gehört bzw. wie lange der Shop um die Ecke offen hat, kann man auch hier den Marktfinder online bemühen. In der folgenden Infobox erfahrt ihr zusätzlich, welche allgemeinen Geschäfte von BILLA am Nationalfeiertag offen sind.