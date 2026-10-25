Großer Umbruch bei Austria Wien: Cheftrainer Helm muss gehen

Austria Wien und Trainer Stephan Helm gehen nach den zuletzt schwachen Leistungen der Mannschaft getrennte Wege. Auch Co-Trainer Wegleitner muss gehen. Die Posten werden aus den eigenen Reihen nachbesetzt.

Die Auswärtsniederlage der Wiener Austria am Freitag gegen den SCR Altach dürfte das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Die „Veilchen“ trennen sich nun von Chefcoach Stephan Helm und Co-Trainer Christian Wegleitner.

Violets-Trainer rückt nach

Sportvorstand Thomas Zorn bedankt sich bei Helm und Wegleitner in einer Aussendung des Clubs, und wünscht ihnen für den weiteren Werdegang alles Gute. Am Montag um 13 Uhr ist eine Pressekonferenz anberaumt, in der Zorn gemeinsam mit dem neuen Trainer der Austria, Max Uhlig auftreten wird. Uhlig steht nun bis zum Jahresende interimistisch an der Seitenline. Zuvor war er Trainer der Young Violets, die aktuell an dritter Stelle der „Liga Zwa“ stehen.

Austria Wien in Formkrise

Stephan Helm übernahm den Trainerposten im Sommer 2024, in dieser Saison sicherte sich Austria Wien den dritten Platz in der Liga. In der letzten Saison lagen die „Veilchen“ an vierter Stelle. Aktuell hält man bei 7 Punkten nach 10 Spielen und ist damit nur einen Platz vor dem Tabellenschlusslicht WAC.

Manuel Tacaks coacht Young Violets

Auch der neue Co-Trainer ist kein Unbekannter der Austria. Der ehemalige Spieler und Kapitän Alexander Grünwald wird Max Uhlig in Zukunft zur Seite stehen. Den Trainerposten der Young Violets übernimmt bis auf Weiteres der Leiter der Akademie, Manuel Takacs.