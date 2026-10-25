„Kann es garnicht glauben“: Bodybuilderin Martina Reuter mit Top-Ergebnis in der USA

Die österreichische Moderatorin und Bodybuilderin Martina Reuter sicherte sich bei einem Bodybuildung-Wettbewerb in den USA jeweils den zweiten und vierten Platz.

Martina Reuter, hier zu sehen bei "Stöckl live", war in den Vereinigten Staaten erfolgreich.

Martina Reuter, hier zu sehen bei "Stöckl live", war in den Vereinigten Staaten erfolgreich.

„Ich kann es nicht glauben. Mein Traum ist wahr geworden“, schreibt die 46-jährige Bodybuilderin Martina Reuter auf Instagram. Die gebürtige Wienerin konnte bei dem Bodybuildingwettkampf „NPC New England Championships“ in Boston den zweiten und den vierten Rang in der Kategorie „Fit Model“ erreichen, und war somit bei ihrer Premiere in den Vereinigten Staaten gleich auf Anhieb erfolgreich.

Radikale Transformation

Vor etwas mehr als zwei Jahren wog Reuter noch 125 Kilo, bis sie durch eine extreme Diät und Kraftsport mehr als 50 Kilo verlor. Seitdem nahm sie schon an einigen Wettkämpfen teil, und gewann unter anderem den IFBB Diamond Cup.

Trotz Schwierigkeiten im Team

Ihr Antritt in Boston stand zunächst unter keinem guten Stern. Ihr Coach Olaf Mann musste die Reise in die USA aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen. Dennoch konnte Reuter, die von einem vierköpfigen Frauenteam unterstützt wurde, die Jury überzeugen. Ihr nächstes Ziel ist nun der Wettbewerb „Arnold Classic“ im März 2027