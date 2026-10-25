Selbstbedienung bei Lidl: Neue Kassensysteme „werden laufend mehr“

Nachdem nun auch bei HOFER in Österreich Selbstbedienungskassen in zahlreichen Filialen kommen sollen, wollten wir wissen, wie es diesbezüglich bei Lidl hierzulande ausschaut.

Vor etwas mehr als zwei Jahren hat der Diskonter Lidl angekündigt, dass Selbstbedienungskassen (SB-Kassen) auch in Österreich kommen sollen – erste Filialen in Salzburg wurden 2024 damit ausgestattet. Ein Jahr später hat es bereits „mehr als 80 neue Kassensysteme in mehreren Bundesländern“ gegeben, wie man im Oktober 2025 gegenüber 5 Minuten erklärte. Dabei war die Gesamtzahl der einzelnen Selbstbedienungskassen gemeint – „hier gibt es meist mehrere pro Filiale“, so der Diskonter.

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„Über 60 Filialen mit SB-Kassen ausgestattet“

Nachdem es jetzt auch bei HOFER bereits erste SB-Kassen in Österreich gibt, haben wir nach dem aktuellen Stand bei Lidl gefragt. Hier haben doch mehrere Filialen in den letzten Monaten die neuen Kassensysteme zusätzlich zu den „normalen“ Kassen mit Personal erhalten. Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es dazu: „Derzeit sind bereits über 60 Filialen mit SB-Kassen ausgestattet und es werden laufend mehr.“ Zum weiteren Rollout – vor einem Jahr hat man diesen „Schritt für Schritt flächendeckend in ganz Österreich“ angekündigt – gibt man sich bedeckt.

SB-Kassen bei Lidl haben Ausgangsschranken

Zum Thema SB-Kassen bei Lidl in Österreich hat der Diskonter im Vorjahr noch erklärt: „Alle Selbstbedienungskassen sind auch mit Ausgangsschranken ausgestattet.“ Heißt also: Man muss sich nach dem Bezahlvorgang die Rechnung nehmen und zumindest so lange behalten, bis man sie beim Ausgangsschranken gescannt hat.