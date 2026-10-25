50 Meter in Schlucht gestürzt: Autofahrer (57) tödlich verletzt

Am Sonntagvormittag stürzte ein 57-Jähriger mit seinem Auto 50 Meter in die Tiefe. Das Wrack wurde erst Stunden später gefunden, für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Um kurz vor elf Uhr rief eine Anruferin bei der Landesleitzentrale Tirol an, und meldete eine durchbrochene Steinmauer auf der B171 in der Nähe von Karres. Außerdem würden überall Autoteile herumliegen, meldete die Autofahrerin. Daraufhin wurden die Einsatzkräfte zu der Unfallstelle alarmiert.

Einsatz im unwegsamen Gelände

Kurz darauf fanden die Kräfte das Unfallfahrzeug, das etwa 50 Meter über steiles Gelände abgestürzt war. Der 57-jährige Fahrer wurde mittels Bergeschere aus dem Wrack geschnitten. Der Notarzt des Rettungshubschraubers „Martin 2“ konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Großaufgebot an Blaulichtorganisationen

Die Erhebungen der Polizei ergaben, dass der Mann wohl schon zwischen sieben und acht Uhr aus ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor, ungebremst die Steinmauer durchbrach, und daraufhin in die darunterliegende Schlucht stürzte. Im Einsatz standen außer dem Rettungshubschrauber noch zwei Feuerwehren, die Polizei mit mehreren Streifen einem Hubschrauber, und ein Kriseninterventionsteam.