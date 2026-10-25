Seltenheit im Lotto: Wer knackt den Zwillingsjackpot?

Bei der Lottoziehung am 25. Oktober knacken sowohl der erste, als auch der zweite Gewinnrang den Jackpot. Holst du dir die 1,4 Millionen Euro?

Nach vier Runden in Folge, in denen es zumindest einen Sechser gegeben hat, ist am vergangenen Mittwoch ein Gewinn im ersten Rang ausgeblieben. Aber nicht nur: Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl hat es keinen Gewinn gegeben, sodass am Sonntag ein sogenannter Zwillingsjackpot, also ein Jackpot sowohl im ersten als auch im zweiten Gewinnrang, zur Ausspielung kommt.

Die Zahlen von der Ziehung am 25.10.2026* Lotto: 27, 44, 24, 33, 45, 10, ZZ 39 Lotto Plus:

Erste Ziehung: 19, 45, 3, 1, 33, 35

Zweite Ziehung: 23, 2, 26, 25, 12, 45 Joker: 2, 8, 5, 8, 9, 4 *Alle Angaben ohne Gewähr

LottoPlus: Mittwoch brachte einen Solo-Sechser

Beim Lotto Plus am Mittwoch endete die erste Ziehung mit einem Solo-Sechser, die zweite Ziehung brachte keinen Gewinner hervor. Bei der Ziehung am Sonntag geht es um 110.000 Euro.

Joker: Rund 600.000 im Rennen

Beim Joker gab es am Mittwoch zum dritten Mal keinen Wettschein mit der richtigen Zahl. Damit geht es am Sonntag um einen Dreifachjackpot mit rund 600.000 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 20:26 Uhr aktualisiert