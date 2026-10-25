Dramatische Tierrettung: Für Kater Toni musste sogar ein Bagger anrücken

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Neudorf zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen. Ein Kater steckte in einem Rohr unter der Erde fest. Es begann eine umfassende Rettungsaktion.

Um kurz nach halb neun wurden am Sonntagmorgen die Feuerwehrleute von Neudorf bei Parndorf alarmiert. Eine Katze war in einem Wasserabflussrohr unter der Erde stecken geblieben, und konnte sich selbst nicht mehr befreien.

Feuerwehr betont großartige Zusammenarbeit

„Es entwickelte sich ein kräftezehrender Einsatz“, schreibt die Feuerwehr Neudorf auf Facebook. Um das Rohr freizulegen, wurde mit schwerem Gerät gearbeitet, sogar ein Bagger musste anrücken. Mit vereinten Kräften konnte Kater Toni schließlich befreit werden. Die Feuerwehr bedankt sich in im Posting bei Anrainern, der Gemeinde Neudorf, und dem Baggerfahrer.