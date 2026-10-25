Autofahrer hört Knall auf der A12: Plötzlich steht sein Auto in Vollbrand

Auf der Autobahn A12 im Bezirk Imst kam es am Sonntag zu einem Fahrzeugbrand. Der Lenker konnte das Auto noch rechtzeitig verlassen.

Am Nachmittag des 25. Oktober fuhr ein Lenker mit seinem Auto auf der A12 in Richtung Westen, als er plötzlich einen lauten Knall hörte. Er fuhr sofort rechts ran, und stieg aus. Kurz darauf fing der Wagen schon Feuer. Die Feuerwehr rückte aus, und löschte das mittlerweile im Vollbrand stehende Auto. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.