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Das Bild auf www.5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Die örtliche Feuerwehr bekämpfte den Brand.
Haiming
25/10/2026
Feuerwehr im Einsatz

Autofahrer hört Knall auf der A12: Plötzlich steht sein Auto in Vollbrand

Auf der Autobahn A12 im Bezirk Imst kam es am Sonntag zu einem Fahrzeugbrand. Der Lenker konnte das Auto noch rechtzeitig verlassen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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Am Nachmittag des 25. Oktober fuhr ein Lenker mit seinem Auto auf der A12 in Richtung Westen, als er plötzlich einen lauten Knall hörte. Er fuhr sofort rechts ran, und stieg aus. Kurz darauf fing der Wagen schon Feuer. Die Feuerwehr rückte aus, und löschte das mittlerweile im Vollbrand stehende Auto. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

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