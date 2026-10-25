Österreich-Wetter: Überwiegend sonniger Feiertag

Hie und da kann es am 26. Oktober regnen, in den meisten Teilen des Landes scheint aber die Sonne. Die Tageshöchstwerte reichen bis 15 Grad.

An der Alpennordseite sowie im Norden startet der Feiertag mit einigen hartnäckigen Wolkenresten, die bei einer Schneefallgrenze zwischen 1100 und 1500 Metern Seehöhe auch noch örtlich Regen und Regenschauer bringen. Überall sonst scheint hingegen überwiegend die Sonne, berichtet GeoSphere Austria. Der Wind weht von Oberösterreich ostwärts mäßig bis lebhaft. Erst gegen Abend lässt der Wind deutlich nach. Morgens hat es null bis acht Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen neun und 15 Grad.

So wird das Wetter in den Bergen

Am Nationalfeiertag scheint alpensüdseitig häufig die Sonne. Auch im Westen beginnt der Tag abseits von größeren Nebelbänken mit Sonnenschein, dann ziehen Wolken in mittelhohen bis hohen Schichten auf, die den Sonnenschein merklich dämpfen.



