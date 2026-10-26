BILLA und SPAR am Nationalfeiertag: Wo du heute einkaufen kannst

Der Feiertag ist da, die Geschäfte haben zu. Wenn man erst am verlängerten Wochenende merkt, dass man nicht alles zu Hause hat, ist es meist zu spät. Wo ihr heute dennoch einkaufen könnt, erfahrt ihr hier bei uns.

Der Nationalfeiertag am 26. Oktober sorgt dieses Jahr für ein verlängertes Wochenende – und zwei Tage lang geschlossene Geschäfte in Österreich. Während bei HOFER und Lidl alle Standorte zu sind, gibt es vor allem bei BILLA und SPAR den ein oder anderen Shop, der auch am Feiertag geöffnet hat.

Welche SPAR-Standorte am Nationalfeiertag offen sind

So gibt es etwa bei SPAR einige wenige Standorte, an denen man auch an Sonn- und Feiertagen einkaufen kann. Dabei handelt es sich vor allem um jene Geschäfte, die an gut frequentierten Bahnhöfen liegen – oder etwa jenem am Grazer Flughafen. Zusätzlich sind auch die SPAR express-Tankstellenshops offen. Genaueres über die Öffnungszeiten und ob die Filiale um die Ecke geöffnet hat, erfahrt ihr auch im Standortfinder hier online.

Wo man bei BILLA am Nationalfeiertag einkaufen kann

Ähnlich sieht es bei BILLA aus. Auch hier sind nur einige wenige Geschäfte österreichweit offen – und zwar ebenfalls jene, die an hochfrequentierten Standorten stehen, wie etwa am Klagenfurter Hauptbahnhof und am Wiener Flughafen. Eine vollständige Liste findet ihr in der Infobox unten. Zudem haben – wie bei SPAR – auch bei BILLA die zugehörigen Tankstellenshops geöffnet. Bezüglich Öffnungszeiten und ob der Markt um die Ecke überhaupt offen ist, werdet ihr im Marktfinder hier online fündig.