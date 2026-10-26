Seit Jänner neu: Pension ab 60 sorgt für Dutzende Verfahren in Österreich

Seit Jänner 2026 können Pflegekräfte in Österreich in die Schwerarbeitspension gehen. Dass diese Variante bisher noch nicht allzu oft genutzt wurde, hat dabei einen Grund. Dutzende Fälle liegen aktuell bei den Arbeiterkammern.

Mit 1. Jänner 2026 hat es eine Neuerung in der Schwerarbeitsverordnung gegeben. Seitdem dürfen auch Pflegekräfte in die verfrühte und fast abschlagsfreie Pension – sofern sie die Voraussetzungen erfüllen. Was es genau für die Schwerarbeitspension ab 60 Jahren braucht, könnt ihr in der folgenden Infobox nachlesen.

Voraussetzungen für die Schwerarbeitspension in Österreich: ab Vollendung des 60. Lebensjahres möglich

Schwerarbeit geleistet

120 Schwerarbeitsmonate (zehn Jahre) innerhalb der letzten 240 Monate (20 Jahre) vor dem Pensionsantritt

Insgesamt 540 Versicherungsmonate (45 Jahre) angehäuft

bei Pensionsantritt nicht in der Pensionsversicherung pflichtversichert

man geht keiner sonstigen selbstständigen oder unselbstständigen Arbeit mit einem Gehalt über der Geringfügigkeitsgrenze nach

man bewirtschaftet keinen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb mit mehr als 2.400 Euro Einheitswert

man bekommt nicht mehr als 5.550,92 Euro monatlich aus einem öffentlichen Mandat (z. B. Bürgermeister)

Warum Pension ab 60 Jahren von Pflegekräften bisher fast ungenutzt blieb

Die Nutzung dieser Möglichkeit einer Pension ab 60 Jahren hat sich bisher aber in Grenzen gehalten. Während das Sozialministerium mit rund 1.000 zusätzlichen Neuzugängen nach „Ziffer 5“ der Schwerarbeitsverordnung gerechnet hat, waren es bis Ende Juni gerade einmal 70 – und hier sind auch zahlreiche Altfälle dabei. Alles dazu etwa auch hier: Pro Jahr: „1.000“ dürften früher in Pension, 70 sind es bisher. Der Grund dafür dürfte wohl in der völligen Neuregelung an und für sich liegen. Wie die Arbeiterkammern (AK) aus der Steiermark und aus Kärnten nun gegenüber 5 Minuten erklären, hat man nämlich zahlreiche Verfahren laufen.

AK Steiermark spricht von „zahlreichen Auslegungsproblemen“

„Tatsächlich gibt es bei uns Dutzende Verfahren, bei denen es um die Zuerkennung der Schwerarbeitspension für Pflegekräfte geht“, erklärt man seitens der AK Steiermark. In einem der Verfahren habe man Berufung eingelegt. Den Grund für die zahlreichen Verfahren nennt AK-Steiermark-Experte Jochen Buchacher auf Nachfrage von 5 Minuten: „Aufgrund der völligen Neuregelung der Bestimmung für Pflegekräfte in der Schwerarbeitsverordnung ergeben sich zahlreiche Auslegungsprobleme, da auf keine höchstgerichtliche Rechtsprechung zurückgegriffen werden kann.“

Es muss „häufig gegen ablehnende Bescheide geklagt werden“

In der Verordnung an und für sich werden zwar drei Berufsgruppen genannt – die Pflegeassistenz, die Pflegefachassistenz und der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege. Dennoch bereite der Begriff „berufsbedingte Pflege“ bzw. die Abgrenzung zu „bloßen Verwaltungstätigkeiten“ regelmäßig Probleme, „weshalb häufig gegen ablehnende Bescheide geklagt werden muss“, so Buchacher weiter. Zusätzlich gibt es das Erfordernis von 15 Tagen bzw. zwölf Tagen im Schichtdienst im Monat, damit ein Schwerarbeitsmonat vorliegt – auch in diesem Fall muss man immer im Einzelfall prüfen, weiß der Experte.

Was bei der Schwerarbeitspension für Pflegekräfte allgemein zu beachten ist: Pflegeberufe dürfen dann den Gang in die Schwerarbeitspension antreten (sofern sie die Voraussetzungen erfüllen), wenn sie mindestens 50 Prozent der Arbeitszeit bzw. vier Stunden am Tag mit Pflege beschäftigt sind, so die Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Außerdem muss man an mindestens zwölf Tagen im Monat im Schichtdienst oder an mindestens 15 Tagen ohne Schichtdienst gearbeitet haben. Nachtarbeit ist nicht erforderlich.

AK Kärnten: „Relativ betreuungs- und beratungsintensiv“

Von ähnlichen Problemen spricht auch der Leiter des Sozialrechts in der AK Kärnten, Gerald Prein. Aktuell habe man 80 bis 90 Schwerarbeitsklagen vorliegen, der dominierende Anteil davon sei aufgrund der Ziffer 5. „Mit der Novellierung haben viele Betroffene neue Anträge auf Feststellung gestellt. Das ist relativ betreuungs- und beratungsintensiv und mündet auch mehr als sonst in Klagen“, erklärt Prein im Gespräch mit 5 Minuten. Zu prüfen seien in den Fällen dann einerseits die Arbeitszeiten. „Bis zu 20 Jahre an Dienstplänen müssen vorliegen. Die Frage, die sich dann stellt: Wie viele Schwerarbeitsmonate sind tatsächlich erbracht worden?“, so der Experte. Und weiter: „Dann stellt auch die konkrete Tätigkeit oft ein Problem dar – wegen dieser so vagen Formulierung in der Novellierung.“

„Bis man überall höchstgerichtliche Entscheidungen hat…“

Prein schätzt, dass nun „jede Ausformung jeder Berufssparte“ wohl gerichtlich durchgespielt werden müsse – „bis man überall höchstgerichtliche Entscheidungen hat“. Erst eines der vielen Verfahren nach Ziffer 5 konnte auch beendet werden – das allerdings ohne Sachverständigengutachten, weil es rein rechtlich war. Der Ausgang? „Negativ“, so Prein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2026 um 07:52 Uhr aktualisiert