Lotto-Ziehung ohne Sechser – 5 Österreicher jubeln trotzdem

Nachdem mehrere Ziehungen in Folge im Oktober einen Lotto-Sechser hervorgebracht haben, gab es am Sonntag, 25. Oktober 2026, die zweite Ziehung in Folge ohne Hauptgewinn. Fünf Österreicher gewinnen dennoch sechsstellig.

Bei der Hauptziehung hat es am Sonntag, 25. Oktober, keinen Sechser gegeben, womit es am kommenden Mittwoch um einen Doppeljackpot gehen wird – und dabei um rund 2,1 Millionen Euro. Ein Lotto-Spieler hat dennoch den Jackpot geknackt, ging es doch auch beim Fünfer mit Zusatzzahl um einen solchen. Obwohl der Steirer mit den fünf plus eins Richtigen den Millionengewinn nur um Haaresbreite verpasst hat, darf er dennoch mit mehr als 178.000 Euro nach Hause gehen, berichten die Österreichischen Lotterien.

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Vierfacher Joker-Jubel bei Lotto-Ziehung

Bei LottoPlus gingen die Teilnehmer leer aus. Sowohl die erste als auch die zweite Ziehung gingen ohne Hauptgewinn zu Ende, womit dieser wie üblich auf die Fünfer verteilt wurde. Das Ende einer Jackpot-Serie gab es derweil beim Joker zu bejubeln – und das gleich vierfach. Der Dreifachjackpot, der zusätzlich durch eine Promotion um 30 Prozent erhöht wurde, wurde nämlich von je einem Niederösterreicher, einem Kärntner, einem Salzburger und einem Steirer geknackt. Der Gewinn? Jeweils mehr als 226.000 Euro. Die Zahlen der Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox.