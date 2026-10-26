150 Euro mit Ablaufdatum: Dieser Bonus gilt nur noch bis Ende Oktober

Zehntausende Menschen hierzulande haben im August und September Briefe bekommen, die einen Bonus zum Schulstart ankündigten. 150 Euro ist dieser schwer, er läuft allerdings in wenigen Tagen ab.

Zwei mal im Jahr bekommen rund 50.000 Kinder in Österreich einen Bonus zum Schulstart. Konkret handelt es sich um 150 Euro, die im Herbst vor allem für Schulartikel verwendet werden können, im Frühjahr ist damit auch der Kauf von Kleidung und Co. möglich. Die Aktionen laufen unter den Namen „Schulstartklar!“ (Herbst) und „Schulstartplus!“ (Frühling). Das Geld ist für Familien mit Schulkindern, die Mindestsicherung beziehen. Die Gutscheincodes wurden auch im diesjährigen Spätsommer per Brief an Anspruchsberechtigte verschickt, sie müssen erst in der Schulstart-App aktiviert und danach bei Libro und Pagro eingelöst werden.

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Nach Ablauf der Frist sind Gutscheine wertlos

Allzu lange sollten sich jene Personen, die das Geld noch nicht aktiviert oder eingelöst haben, aber nicht mehr Zeit lassen. Beide Fristen laufen nämlich am 31. Oktober ab. Dass nicht alle Berechtigten das Geld abholen oder komplett verwenden, ist dabei aber freilich nichts Neues. So war es im Vorjahr etwa eine knapp siebenstellige Geldsumme, die zurückgeblieben ist. Alles dazu hier: Eine Million Euro: Tausende Österreicher ignorieren Bonus komplett.

„Wer versucht, dieses Gutschein-System zu betrügen, muss…“

Für Aufregung hat der 150-Euro-Bonus aber auch dieses Jahr wieder gesorgt. Grund dafür waren einige wenige „schwarze Schafe“, die die Gutscheine online verkaufen wollten. Sozialministerin Korinna Schumann hat daraufhin sofort reagiert: „Wer versucht, dieses Gutschein-System zu betrügen, muss mit Konsequenzen rechnen.“ Solche Fälle würde man genau beobachten und sperren, sollte der Versuch eines Gutschein-Verkaufs stattfinden. „Es gibt in der Folge auch keinen Gutschein mehr für diese Person“, so Schumann gegenüber 5 Minuten. Eine ganze Gruppe von Menschen möchte sie damit aber nicht unter Generalverdacht stellen. Sie wisse, dass es sich um einige wenige handle, die das System ausnutzen würden.