Gratis-Tickets für Pensionisten: Diese Vorteilscard ist jetzt besonders beliebt

Nachdem die ÖBB im April eine gratis-Aktion für Ausgleichszulagenbezieher gestartet haben, hat sich auch der Absatz der kostenlosen Vorteilscard deutlich erhöht.

Bei den ÖBB herrscht derzeit ein regelrechter Ansturm auf die Vorteilscard Senior Frei.

Bei den ÖBB herrscht derzeit ein regelrechter Ansturm auf die Vorteilscard Senior Frei.

Rund 100.000 Pensionisten in Österreich – nämlich jene, die eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage beziehen und mindestens 65 Jahre alt sind – bekommen von den ÖBB seit 15. April 2026 jeweils zwei Tickets geschenkt. Die Aktion geht genau ein Jahr lang und wird ausgelöst, wenn man entweder eine neue Vorteilscard Senior Frei holt oder diese verlängert.

Zusammenfassung: Was es für die gratis ÖBB-Tickets braucht und wer sie bekommt Wer die gratis ÖBB-Tickets bekommt: Pensionisten, die mindestens 65 Jahre alt sind und eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage beziehen

Wie viele: 100.000 Menschen betroffen

Was: zwei gratis Tickets für Fernreisen in Österreich Welche Voraussetzungen für die gratis ÖBB-Tickets sonst noch gelten: Tickets bekommt man bei Verlängerung oder Beantragung der „Vorteilscard Senior Frei“, die ebenfalls gratis ist

Vorteilscard kann nicht vor Ablauf schon verlängert werden

Fahrten müssen innerhalb von Österreich im ÖBB-Netz getätigt werden

Teil der Reise muss mit Fernverkehrszug zurückgelegt werden – also mit Railjet, Eurocity, Intercity, Interregio Voraussetzungen erfüllt? So kommst du zu den Tickets: Aktion gilt von 15. April 2026 bis 15. April 2027

Tickets gelten ein Jahr ab Beantragung oder Neuausstellung der „Vorteilscard Senior Frei“

Tickets sind nur digital verfügbar, können aber auch an den ÖBB-Schaltern eingelöst werden, ein Kundenkonto ist nicht zwingend notwendig.

Fährst du gerne mit dem Zug? Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

ÖBB: „Voraussetzung für die Einlösung der Gutscheine ist, dass…“

Die ÖBB erklären gegenüber 5 Minuten auch die Bedingungen, die mit den Tickets einhergehen: „Die Gutscheine gelten für Fahrten in der 2. Klasse innerhalb Österreichs. Voraussetzung für die Einlösung der Gutscheine ist, dass mindestens ein Teil der Reise in einem ÖBB Fernverkehrszug (Railjet, EuroCity, InterCity oder InterRegio) zurückgelegt wird.“ Alles zur Aktion könnt ihr auch hier nachlesen: Ab 15. April: 100.000 Pensionisten dürfen gratis durch ganz Österreich.

40 Prozent mehr Vorteilscard Senior Frei ausgegeben

Und die Voraussetzung, dass man für die Tickets die Vorteilscard Senior Frei entweder neu besorgen oder verlängern muss, zeigt auch eine klare Wirkung, so die Bundesbahnen: „Im Vergleich zum Vorjahr (seit Mitte April) wurden um rund 40 Prozent mehr Vorteilscard Senior Frei ausgegeben.“ Hat man erst einmal die beiden Gutscheine, sind diese übrigens für ein Jahr ab dem Datum, wo man sie abholt, gültig. Die ÖBB gehen von einer verstärkten Nutzung in Ferienzeiten und rund um Weihnachten aus. Die bisher eingelösten Gutscheine wurden übrigens vor allem auf längeren Strecken in Österreich eingesetzt. Zu genaueren Zahlen hält man sich bedeckt.

„Als größter Mobilitätsdienstleister des Landes übernehmen wir soziale Verantwortung und leisten mit diesem Angebot einen konkreten Beitrag zu leistbarer Mobilität für einkommensschwache Senior:innen.“ ÖBB-Pressetelle auf Nachfrage von 5 Minuten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2026 um 13:24 Uhr aktualisiert