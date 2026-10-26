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/ ©Fotomontage Canva/Leser
Das Bild auf 5min.at zeigt eine slowenische Tankstelle und eine Hand mit Geld.
Ab Mitternacht ändern sich die Spritpreise in Slowenien wieder.
Slowenien/Österreich
26/10/2026
Ab Mitternacht

Neue Spritpreise in Slowenien: Benzinpreis sinkt

Die Spritpreise für Slowenien sind da. Ab Mitternacht gibt es wieder neue Preise für Benzin und Diesel.

von Manfred Wrussnig Das Foto auf www.5min.at zeigt Manfred Wrussnig, ein erfahrener und langjähriger Journalist bei 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Der Benzinpreis in Slowenien wird ab Mitternacht (in der Nacht auf den 27. Oktober) dann 1,63 Euro kosten. Der Dieselpreis liegt ab morgen bei 1,935 Euro, meldet der Slowene Uros Zavodnik.

Ausflug nach Slowenien

Wenn man so und so Unternehmungen auswärts machen will, kann man beim Tanken bei unseren Nachbarn dann doch ein wenig sparen. In Österreich schwankt der Liter Benzin an freien Tankstellen und Diskont-Stationen aber oft in einer ähnlichen Preisspanne oder liegt nur geringfügig darüber. So kostet der Liter Benzin heute in Kärnten bei einer Tankstelle um die 1,69 Euro. Ein massiver Preisvorteil, der eine weite Anfahrt rein zum Tanken rechtfertigt, entsteht bei 1,63 Euro in der Regel nicht.

Fährst du zum Tanken ins Ausland?

Ja, regelmäßig.
Manchmal.
Nur ganz selten.
Nein, nie.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2026 um 14:45 Uhr aktualisiert
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