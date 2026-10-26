Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Peter Waldhauser
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Ausblick vom Dobratsch. Der Himmel ist strahlend blau. Im Tal präsentiert sich ein Nebelmeer.
Stellenweise kann es am Dienstag neblig sein.
Österreich
26/10/2026
Vorhersage

Sonniger Dienstag kann stellenweise neblig starten

Der Dienstag wird in Österreich mal abgesehen von einem stellenweise nebligen Start ein sonniger Tag.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Vor allem in der Nähe größerer Gewässer sind am Dienstag, 27. Oktober, noch teils ein paar Nebelfelder vorhanden. Ansonsten wird in Österreich aber der Sonnenschein überwiegen. „Nur in der Mitte machen sich während der ersten Tageshälfte auch Wolkenfelder bemerkbar. Der Wind kommt schwach, im nördlichen Alpenvorland zum Teil mäßig, aus Nordost bis Süd!, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei minus fünf bis plus sechs Grad und steigen am Nachmittag auf neun bis 18 Grad an. Die höchsten Temperaturen werden dabei im Westen erwartet.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at