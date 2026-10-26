Sonniger Dienstag kann stellenweise neblig starten

Vor allem in der Nähe größerer Gewässer sind am Dienstag, 27. Oktober, noch teils ein paar Nebelfelder vorhanden. Ansonsten wird in Österreich aber der Sonnenschein überwiegen. „Nur in der Mitte machen sich während der ersten Tageshälfte auch Wolkenfelder bemerkbar. Der Wind kommt schwach, im nördlichen Alpenvorland zum Teil mäßig, aus Nordost bis Süd!, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei minus fünf bis plus sechs Grad und steigen am Nachmittag auf neun bis 18 Grad an. Die höchsten Temperaturen werden dabei im Westen erwartet.