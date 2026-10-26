Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann mit einem Handy in der Hand, im Vordergrund zwei Hände mit Euroscheinen.
Die e-Card-Gebühr wird im November vom Gehalt oder der Pension einbehalten.
Österreich
26/10/2026
e-Card

26,85 Euro: Millionen Österreichern wird Gebühr im November abgezogen

Mit 15. November 2026 ist die e-Card-Gebühr für nächstes Jahr fällig. Heißt übersetzt: 26,85 Euro werden dieses Jahr mit dem November-Gehalt oder der November-Pension einbehalten.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(242 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Erstmals überhaupt muss die e-Card-Gebühr auch von vielen Pensionisten bezahlt werden, der Vorgang ist dabei – wie auch bei den Dienstnehmern – vollkommen automatisiert. Man muss also prinzipiell nichts machen, das Geld wird mit dem November-Lohn oder der Pension, die am 1. Dezember auf die Konten der Bezugsberechtigten kommt, automatisch abgezogen. Nachdem sie letztes Jahr von 13,80 auf 25 Euro fast verdoppelt wurde, macht das Serviceentgelt für die e-Card dieses Jahr 26,85 Euro aus – sie wurde um die „Aufwertungszahl“ erhöht.

So viele Menschen sind dieses Jahr von der e-Card-Gebühr betroffen

Wie der Dachverband der Sozialversicherungsträger auf Nachfrage von 5 Minuten erläutert, sind „laut internen Schätzungen“ insgesamt rund 5,2 Millionen Menschen hierzulande betroffen und müssen die Gebühr entrichten. Hinzu kommen noch „weitere gebührenpflichtige, krankenversicherte Personengruppen“.

Symbolfoto auf 5min.at zeigt eine ecard.
©SVC / Wilke
Im November wird die e-Card-Gebühr einbehalten.

Was die e-Card-Gebühr ist und wofür sie verwendet wird

Das Serviceentgelt für die e-Card hat übrigens die davor bestehende Krankenscheingebühr abgelöst. Dabei handelt es sich um einen pauschalierten Selbstbehalt für die Leistungen der Krankenversicherung. Die Einnahmen fließen dabei zur Gänze in eben die Leistungen der Krankenversicherung. Erstmals wurde sie mit 15. November 2005 eingehoben, damals musste man noch genau zehn Euro zahlen. Es wird seither eben jährlich nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel angepasst – die Aufwertungszahl. Eine Ausnahme hat das Vorjahr gebildet, als sie aus Budgetgründen überdurchschnittlich stark auf eben 25 Euro pro Jahr gestiegen ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2026 um 18:09 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at