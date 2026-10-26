„Horde von Sklaven, Verrätern“: Frankreichs Nationalhymne ist Hetzlied gegen Österreich

Die französische Hymne „Marseillaise“ gilt heute als Symbol der Republik und der Freiheit. Weniger bekannt ist jedoch: Das berühmte Lied wurde im April 1792 als Kriegslied gegen die Truppen der Habsburgermonarchie komponiert.

Im Jahr 1792 erklärte das revolutionäre Frankreich Kaiser Franz II. von Österreich den Krieg. Der Erste Koalitionskrieg begann, und in dieser aufgeheizten Atmosphäre schrieb der Offizier Claude Joseph Rouget de Lisle in Straßburg das Lied, das zunächst den Titel „Chant de guerre pour l’armée du Rhin“ („Kriegslied für die Rheinarmee“) trug.

„Söhnen die Kehle durchschneiden“

Das Lied war für die französischen Soldaten gedacht, die gegen die österreichischen Habsburger kämpften. Schon die erste Strophe beschwört die Gefahr einer Invasion und warnt vor Soldaten, die ins Land eindringen „um euren Söhnen und Gefährten die Kehle durchzuschneiden!“

Kampf gegen Könige und „Tyrannen“

Aus Sicht der Revolutionäre verteidigte Frankreich die Errungenschaften der Französischen Revolution gegen Europas Monarchien. In der französischen Wahrnehmung kämpfte ein freies Volk gegen absolute Herrscher: „Was will diese Horde von Sklaven, Verrätern und verschworenen Königen?“, heißt es in der Marseillaise mit Bezug auf Österreich und seine Verbündeten.

Österreich antwortet musikalisch

Musik als Spiegel von Ideologien: Jahre später erhielt Joseph Haydn den Auftrag, für die Habsburgermonarchie eine eigene patriotische Hymne zu komponieren. 1797 entstand daraus „Gott erhalte Franz, den Kaiser“, die spätere österreichische Kaiserhymne und die Melodie des heutigen Deutschlandliedes.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2026 um 18:53 Uhr aktualisiert