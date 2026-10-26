Erstickungsgefahr: Hersteller ruft Baby-Bettchen zurück

Achtung, Eltern! Wegen möglicher Erstickungs- und Strangulierungsgefahr ruft der Hersteller Bamboom ein Babybett zurück. Gleich mehrere Sicherheitsmängel wurden festgestellt.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) informiert über einen Produktrückruf des Herstellers Bamboom. Betroffen ist das Modell „Baby Nest Airflow“, das aufgrund mehrerer Sicherheitsrisiken für Säuglinge zurückgerufen wird. Die entsprechende Rückrufmeldung wurde am Freitag, dem 23. Oktober 2026, veröffentlicht.

Gleich mehrere Gefahren festgestellt

Im Rahmen regelmäßiger Sicherheitsprüfungen wurden laut Hersteller drei mögliche Gefahrenquellen entdeckt. Besonders problematisch sind die Griffe des Babynests: Werden diese vor der Verwendung nicht entfernt, können Kinder danach greifen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie eingeklemmt oder stranguliert werden.

Verdeck birgt ebenfalls Risiken

Auch das Verdeck birgt Risiken. Ist es nicht richtig befestigt oder gelingt es einem Kind, dieses abzuziehen, könnte es Teile davon in den Mund nehmen. Im schlimmsten Fall droht Erstickungsgefahr. Beim Modell mit der Artikelnummer 929 wurde zudem ein weiteres Problem festgestellt: Wird der Bezug des zylindrischen Kissens beschädigt, kann die innenliegende Polsterung zugänglich werden. Verschluckt ein Säugling das Material, besteht ebenfalls Erstickungsgefahr.

Diese Modelle sind betroffen Der Rückruf betrifft das Produkt „Baby Nest Airflow“ der Marke Bamboom mit folgenden Artikelnummern: 929

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Eltern sollen Babynest sofort nicht mehr verwenden

Der Hersteller fordert betroffene Familien ausdrücklich dazu auf, die Verwendung des Babynests unverzüglich einzustellen und es bis zur Behebung der Mängel außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Um die Sicherheitsprobleme zu beheben, bietet Bamboom ein kostenloses Reparaturset an. Dieses enthält ein neues zylindrisches Kissen ohne Reißverschluss, eine Ersatzstange für das Verdeck mit Befestigungsclips sowie eine Montageanleitung. Außerdem werden Hinweise zum richtigen Umgang mit den Griffen bereitgestellt. Die Reparatur soll laut Hersteller nur wenige Minuten dauern und keine besonderen handwerklichen Fähigkeiten erfordern. Nach ordnungsgemäßer Durchführung könne das Produkt wieder verwendet werden.

So bekommen Betroffene das kostenlose Reparaturset

Betroffene können das Reparaturset direkt beim Hersteller anfordern. Die Ersatzteile werden kostenlos an die angegebene Adresse geliefert. Auch die Versandkosten übernimmt Bamboom. Weitere Informationen zum Rückruf sowie das entsprechende Antragsformular stehen auf der Website des Herstellers zur Verfügung. Alternativ können sich Betroffene an den Kundenservice oder ihren Händler wenden. Wichtig: Bis die Reparatur vollständig durchgeführt wurde, darf das Babynest nicht mehr verwendet werden.