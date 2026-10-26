Nach 60 Jahren Wartezeit: Gardasee wagt neuen Anlauf für Entlastungsstraße
Die oftmals verstopfte Westuferstraße am Gardasee könnte langfristig entlastet werden: Der Regionalrat der Lombardei hat die „Direttissima Tormini-Limone“ offiziell in sein Mobilitäts- und Verkehrsprogramm aufgenommen.
Mit dem formellen Schritt soll nun geprüft werden, ob eine alternative Verbindung zur bestehenden „Gardesana“ machbar ist. Erste Pläne für eine solche Entlastungsroute reichen bis in das Jahr 1960 zurück, während die aktuelle Straße noch immer weitgehend dem Verlauf aus den 1930er-Jahren folgt.
Fünffacher Reiseverkehr
Notwendig geworden ist dieser Vorstoß durch das massive Wachstum des Reiseverkehrs, berichtet „Südtirol News“. Zwischen 1990 und 2025 stieg die Zahl der Gäste von fünf auf 25 Millionen an, worunter sich auch zahlreiche Reisende aus Österreich und insbesondere aus Kärnten befinden.
Was für eine Reise-Typ bist du?
Dringendes Problem
Vor allem während der Urlaubszeit führt der Andrang zu gravierenden Belastungen für die Gemeinden entlang der Strecke, weshalb auch lokale Institutionen wie die Berg- und Talgemeinschaft Parco Alto Garda Bresciano unter Präsident Franceschino Risatti den Verkehr als eines der dringendsten Probleme einstufen.
Beschluss da, Umsetzung unklar
Trotz des politischen Beschlusses sei der Bau der Umfahrungsstraße keineswegs sicher: Fragen zur Finanzierung, zum genauen Streckenverlauf, zum Zeitplan sowie zu den Auswirkungen auf Umwelt und Landschaftsschutz sind noch völlig ungeklärt.
Was ist die „Gardasena“?
Die Gardesana bezeichnet die berühmten Uferstraßen rund um den Gardasee in Italien.