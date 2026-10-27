Fake-Hotels auf Booking.com? EU-Kommission schaltet sich ein

Wer über Booking.com ein Hotel bucht, verlässt sich oft auf die angezeigten Sterne. Doch wie verlässlich sind diese? Die EU-Kommission prüft die Plattform nun genauer. Österreichs Hotellerie fordert Konsequenzen.

Ein Hotel mit vier Sternen, schöne Zimmer und eine vielversprechende Beschreibung: Auf Buchungsplattformen entscheiden oft wenige Angaben darüber, wo Gäste ihren Urlaub verbringen. Doch hinter manchen Angeboten könnten gefälschte Hotelprofile stecken. Die Europäische Kommission hat deshalb ein förmliches Verfahren gegen Booking.com nach dem Gesetz über digitale Dienste (DSA) eröffnet. Geprüft wird, ob die Plattform ausreichend gegen betrügerische und rechtswidrige Inserate sowie gegen Phishing vorgeht. Dabei geht es auch um die Frage, wie gut Reisende vor solchen Risiken geschützt werden.

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Kritik aus Österreich

Der Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt das Verfahren. Gemeinsam mit der Hotelstars Union (HSU) fordert er, dass Booking.com künftig offizielle Hotelsterne überprüft, statt sich auf ungeprüfte Angaben der Unterkünfte zu verlassen. Denn derzeit können Anbieter laut HSU ihre Sterne selbst angeben. Das könnte auch gefälschten Hotelprofilen mehr Glaubwürdigkeit verleihen. „Echte Sterne sind für Gäste nicht nur eine wichtige Orientierung bei der Hotelauswahl, sondern auch ein wirksames Instrument gegen gefälschte Hotelprofile“, sagt Georg Imlauer, Obmann des Fachverbandes Hotellerie.

So einfach wäre es

Eine Lösung liegt laut Hotelstars Union bereits vor. Hotels mit offiziellen HSU-Sternen wurden von einer nationalen Klassifizierungsstelle vor Ort überprüft. Dadurch lassen sich nicht nur die Sternekategorie, sondern auch Name, Adresse und tatsächliche Existenz eines Hotels bestätigen. Ein automatischer Abgleich dieser Daten könnte somit helfen, gefälschte Angebote zu erkennen. Andere Plattformen nutzen das System bereits: Tripadvisor gleicht die offiziellen Sterndaten seit Juni 2022 täglich ab, während Expedia die HSU in ihren Mitgliedsländern als Quelle für Hotelsterne angibt.

Sterne sorgen für Streit

Booking.com zeigt Hotelsterne gut sichtbar neben den Namen der Unterkünfte an. Auch bei der Suche und beim Filtern von Angeboten spielen sie eine wichtige Rolle. Bereits im November 2025 stufte die niederländische Reclame Code Commissie die Sterneangaben auf Booking.com als irreführend ein. Im April 2026 wurde diese Entscheidung von der Berufungsinstanz bestätigt. Die HSU forderte Booking.com daraufhin erneut zur Zusammenarbeit auf. Laut der Organisation lehnt die Plattform eine Anbindung an die offiziellen Klassifizierungsdaten weiterhin ab.

Kostenlose Lösung

Die Hotelstars Union verlangt nun, dass die EU-Kommission den Abgleich offizieller Sterndaten als mögliche Maßnahme gegen irreführende Hotelangebote berücksichtigt. Booking.com könnte die Datenbank der HSU in allen Mitgliedsländern kostenlos nutzen. Die Organisation umfasst mehr als 22.000 klassifizierte Hotels mit rund 1,2 Millionen Zimmern. „Verbraucherschutz kann so einfach sein: Verifizierte Sterne statt ungeprüfter Angaben. Die Daten sind vorhanden, die technische Lösung ebenso. Man muss sie nur nutzen“, betont Imlauer. Ob und welche Maßnahmen die EU-Kommission tatsächlich vorschreibt, ist noch offen.