Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©dm/Stefan Wascher
Bild auf 5min.at zeigt einen dm.
dm ruft österreichweit ein Produkt zurück.
Österreich
27/10/2026
Proteinreigel

Rückruf bei dm: Beliebter Fitness-Snack österreichweit betroffen

dm ruft österreichweit ein beliebtes Produkt zurück. In dem Proteinriegel können sich nämlich Kunststoffteile befinden.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(190 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

dm Österreich warnt vor dem Verzehr eines bekannten Fitness-Snacks: In einzelnen Riegeln der Marke ESN könnten sich Kunststoffteile befinden. Das Produkt wird österreichweit zurückgerufen.

Proteinriegel wird österreichweit zurückgerufen

Schlechte Nachrichten für Sport- und Fitnessbegeisterte: Die Drogeriemarktkette dm hat in Abstimmung mit den österreichischen Behörden einen vorsorglichen Produktrückruf gestartet. Betroffen ist ein beliebter Proteinriegel des Herstellers Fitmart.

Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen:

  • Produkt: ESN Protein Bar Dark Chocolate Salted Almond (45 Gramm)

  • Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 13.04.2027

  • Charge: L3226505-11

  • Hersteller: Fitmart

Kunststoffteile im Riegel nicht ausgeschlossen

Grund für die Maßnahme: In einzelnen Produkten einer bestimmten Charge können Fremdkörper aus Kunststoff enthalten sein. Zwar geht der Lieferant nach bisherigen Untersuchungen von keiner direkten Gesundheitsgefährdung aus, da das Material keine scharfen Kanten aufweise und beim Kauen auffallen würde,, für den Verzehr geeignet ist der Riegel damit aber nicht mehr.

Bild auf 5min.at zeigt den zurückgerufenen Proteinriegel.
©dm Österreich
Diese Fitnessriegel werden zurückgerufen.

Ohne Kassenbon zurückgeben

„Sollten Sie die genannten Chargen vorrätig haben, bitten wir Sie, die Produkte nicht noch weiter zu verzehren, sondern die Produkte dort zurückzugeben, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet“, heißt es seitens der Drogeriekette. Die betroffenen Produkte werden in jedem dm Markt zurückgenommen.

Warst du schon einmal von einem Produktrückruf betroffen?

Ja
Nein
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at