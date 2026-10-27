Rückruf bei dm: Beliebter Fitness-Snack österreichweit betroffen

dm ruft österreichweit ein beliebtes Produkt zurück. In dem Proteinriegel können sich nämlich Kunststoffteile befinden.

dm Österreich warnt vor dem Verzehr eines bekannten Fitness-Snacks: In einzelnen Riegeln der Marke ESN könnten sich Kunststoffteile befinden. Das Produkt wird österreichweit zurückgerufen.

Proteinriegel wird österreichweit zurückgerufen

Schlechte Nachrichten für Sport- und Fitnessbegeisterte: Die Drogeriemarktkette dm hat in Abstimmung mit den österreichischen Behörden einen vorsorglichen Produktrückruf gestartet. Betroffen ist ein beliebter Proteinriegel des Herstellers Fitmart.

Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen: Produkt: ESN Protein Bar Dark Chocolate Salted Almond (45 Gramm)

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 13.04.2027

Charge: L3226505-11

Hersteller: Fitmart

Kunststoffteile im Riegel nicht ausgeschlossen

Grund für die Maßnahme: In einzelnen Produkten einer bestimmten Charge können Fremdkörper aus Kunststoff enthalten sein. Zwar geht der Lieferant nach bisherigen Untersuchungen von keiner direkten Gesundheitsgefährdung aus, da das Material keine scharfen Kanten aufweise und beim Kauen auffallen würde,, für den Verzehr geeignet ist der Riegel damit aber nicht mehr.

©dm Österreich Diese Fitnessriegel werden zurückgerufen.

Ohne Kassenbon zurückgeben

„Sollten Sie die genannten Chargen vorrätig haben, bitten wir Sie, die Produkte nicht noch weiter zu verzehren, sondern die Produkte dort zurückzugeben, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet“, heißt es seitens der Drogeriekette. Die betroffenen Produkte werden in jedem dm Markt zurückgenommen.