Wunder Nummer drei: Amira Alys Tochter ist da

Die dritte Schwangerschaft von Amira Aly ist vorbei. Das Baby der Klagenfurterin ist da!

Amira Aly ist zum dritten Mal Mama geworden. Sie hat ein Bild ihres Neugeborenen (besser gesagt dessen Hand) auf Instagram gepostet.

Wunder Nummer 3

Wunder Nummer drei – mit diesen Worten und einem Bild einer Babyhand hat die gebürtige Klagenfurterin nun die Geburt ihres Mädchens bekanntgegeben. Für die 34-jährige Kärntner Moderatorin ist es das dritte Kind. Aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher hat sie bereits zwei Söhne (geboren 2019 und 2020), deren Privatsphäre sie stets strikt schützt. Vater des Neugeborenen ist ihr Lebensgefährte Christian Düren, mit dem sie seit Anfang 2024 liiert ist.

Geburtsdatum unbekannt

Genauere Details behält die frischgebackene Dreifach-Mama vorerst für sich: Sowohl der Name des kleinen Mädchens als auch das exakte Geburtsdatum bleiben vorerst ihr süßes Geheimnis.