Bis zu 1 Million Zuseher: „9 Plätze – 9 Schätze“ bricht Rekord

Bis zu 1,002 Millionen Menschen verfolgten am Nationalfeiertag „9 Plätze – 9 Schätze“ im ORF. Vorarlberg holte den Sieg, die Steiermark landete auf Platz zwei. Mit 39 Prozent Marktanteil stellte die Sendung einen neuen Rekord auf.

Bis zu 1,002 Millionen Menschen verfolgten „9 Plätze – 9 Schätze“ im ORF. Die Sendung erreichte damit einen neuen Marktanteilsrekord.

Bis zu 1,002 Millionen Menschen verfolgten „9 Plätze – 9 Schätze“ im ORF. Die Sendung erreichte damit einen neuen Marktanteilsrekord.

Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2026, wurde bei „9 Plätze – 9 Schätze“ wieder der schönste Platz Österreichs gekürt. Den Sieg holte sich heuer die Tilisuna in Vorarlberg. Damit ging der Titel bereits zum fünften Mal an das westlichste Bundesland Österreichs. Doch auch die Steiermark durfte sich über eine Spitzenplatzierung freuen: Die Riegersburg landete auf dem zweiten Platz. Rang drei sicherte sich die Rax-Seilbahn in Niederösterreich.

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Neuer Sendungsrekord

Die Entscheidung lockte zahlreiche Menschen vor die Fernseher. Bis zu 1,002 Millionen Zuseher verfolgten die Live-Sendung auf ORF 2. Im Durchschnitt waren 956.000 Menschen dabei, der Marktanteil lag bei 39 Prozent. Damit erzielte „9 Plätze – 9 Schätze“ den bisher höchsten Marktanteil bei den Zusehern ab zwölf Jahren. Auch in der Altersgruppe der 12- bis 49-Jährigen wurde mit 27 Prozent ein neuer Höchstwert erreicht.

Millionen sahen zu

Doch nicht nur die Suche nach Österreichs schönstem Platz stieß auf großes Interesse. Insgesamt erreichte das Nationalfeiertagsprogramm auf ORF 2 rund 2,725 Millionen Menschen. Das entspricht 36 Prozent der heimischen Fernsehbevölkerung ab zwölf Jahren. Bereits am Vormittag verfolgten bis zu 227.000 Menschen die „ZIB Spezial: Angelobung am Heldenplatz“. Auch das „Militärmusikfestival 2026 für LICHT INS DUNKEL“ erreichte bis zu 159.000 Zuseher.

Auch im Netz gefragt

Neben dem Fernsehprogramm nutzten viele Menschen die Möglichkeit, die Sendungen im Internet anzusehen. Die ORF-Videos zum Nationalfeiertag erreichten am 26. Oktober insgesamt 270.000 Videostarts. Dazu kamen 4,7 Millionen Nutzungsminuten in Österreich. Auch nach dem Feiertag können die Sendungen weiterhin auf ORF ON angesehen werden.